Яка основна тактика в окупантів: пояснення Генштабу ЗСУ

Триває третя доба російського воєнного вторгнення проти України. Окупанти сповільнилися у своїх діях, проте мають основну тактику – хочуть захопити невеликі міста та села.

За припущеннями Генштабу ЗСУ, основною тактикою дій окупантів залишається рух та захоплення невеликих міст, сіл та автомобільних шляхів сполучення.

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Завдяки потужному опору цивільного населення, підрозділів Збройних Сил України, нацгвардії та нацполіції, окупантам не вдається взяття під контроль великі міста.

Основна мета противника полягає у блокуванні столиці нашої Батьківщини, міста Києва, залишається невиконаною,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

За даними Генштабу, російські окупанти переходять до активного застосування диверсійно-розвідувальних груп, які знищують об’єкти цивільної інфраструктури та вбивають мирне населення великих міст.

До слова, російський окупант захопив Нову Каховку, що на Херсонщині. Людям не дають евакуюватися. Проте у самому місті російських військових немає.