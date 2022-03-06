Яка партизанська війна, якщо ці нещастя Бучу проходять 10 днів, – Арестович про західні ЗМІ

У виданні The Washington Post з'явилася інформація, що американці не виключають партизанської війни в Україні проти Росії. Мовляв, президент Володимир Зеленський буде евакуйований у Польщу, звідки керуватиме армією.

З десяти армій, які є в Росії, вони ввели в Україну – вісім

Інформацію прокоментував радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він зауважив, що Захід має право планувати будь-які варіанти, навіть – найгірший.

До речі У зоні ООС військові відбили потужну атаку противника та завдали йому нищівної шкоди

Та, на думку Арестовича, до варіантів з партизанською війною – дуже далеко.

Яка партизанська війна, якщо ці російські нещастя Бучу проходять 10 днів поспіль. Бучу – маленьке передмістя Києва. Не можуть пройти 10 днів. Про яке захоплення всієї України?,

– сказав Арестович.

Він повідомив, що з десяти армій, які є в Росії, вони ввели в Україну – вісім. Радник глави ОП додав, що Росія перекидає війська з Кавказу, що "для них катастрофа".

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