Ударит ли мороз до минус 16 градусов по Украине: в Укргидрометцентре сделали заявление

За даними метеорадарів, в Україні слід очікувати значного похолодання. З 5 по 10 лютого спочатку на Заході, а потім і в інших регіонах спостерігатиметься температура до мінус 16 градусів.

В Укргідрометцентрі прокоментували інформацію, яку активно поширюють у мережі. Речниця Наталя Птуха заявила, що в умовах зміни клімату майже неможливо робити довгострокові прогнози, передає 24 Канал.

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Чи будуть морози до мінус 16

За її словами, наразі не можна напевно сказати, чи будуть морози до мінус 16, чи ні. Птуха підкреслила, що на початку лютого спостерігатиметься тенденція до зниження температури, повернення до зимового характеру погоди.

Уночі температура у межах 3 – 8 градусів морозу точно буде ззбергіатися. Чи будуть показники термометра нижчі – це можна буде з'ясувати за дня три до певної дати.

Нагадаємо, що синоптики прогнозують середню температуру у лютому у межах від -3 до +2 градусів. Крім того, вони не можуть виключити, що навесні можлива компенсація за аномальне тепло взимку – прохолодніша погода з морозами та снігопадами.