Пів України знову заливатимуть дощі: на яку погоду очікувати 6 червня
Джерело:Укргідрометцентр
У більшості регіонів України продовжать йти дощі. Попри велику кількість опадів, по всій території країни надалі зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки.
Літо тільки-но почалося, а стовпчик термометра вже піднімається до аномально високих позначок. І можна було б порадіти, що від спеки нас порятовують часті дощі та зливи, якби негода поводилася б чемно і не спричиняла низку неприємностей, зокрема, не звалювала нам на голови дерева і не залишала без електрики. Синоптики прогнозують, що у четвер 6 червня знову відбудеться стрітення високої температури і грози.
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Погода у четвер
Середня температура повітря вдень становитиме 25 – 27 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра опуститься до 17 – 15 градусів тепла.
Для центральної частини країни 6 червня мине без опадів. Там температура коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла.
Також дощів не буде на сході та південному сході. Ось там стовпчик термометра досягне позначки у 30 градусів.
Спекотно буде й на півдні. Майже усі тамтешні області також трохи "відпочинуть" від негоди. Усі, окрім Одещини. Там пройде короткочасний дощ.
Де чекати грози
А ось справжні грози цього разу завітають до західного регіону, а також Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Полтавщини.
Водночас через високі температури протягом 5 – 8 червня у центральних (крім Черкаської, 8 червня і Вінницької), східних, південних (крім Одеської) областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Яка температура в обласних центрах
- Київ – +25...+27,
- Ужгород – +25...+27,
- Львів – +24...+26,
- Івано-Франківськ – +24...+26,
- Тернопіль – +24...+26,
- Чернівці – +24...+26,
- Хмельницький – +24...+26,
- Луцьк – +24...+26,
- Рівне – +24...+26,
- Житомир – +25...+27,
- Вінниця – +26...+28,
- Одеса – +27...+29,
- Миколаїв – +27...+29,
- Херсон – +28….+30,
- Сімферополь – +27...+29,
- Кропивницький – +26...+28,
- Черкаси – +26...+28,
- Чернігів – +24...+26,
- Суми – +23...+25,
- Полтава – +25...+27,
- Дніпро – +26...+28,
- Запоріжжя – +28...+30,
- Донецьк – +27...+29,
- Луганськ – +27...+29,
- Харків – +26...+28.
Прогноз погоди на 6 червня / Фото Укргідрометцентр