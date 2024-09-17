Чи чекати дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 18 вересня

В цілому по Україні в середу, 18 вересня, буде мінлива хмарність. Проте загалом погода в регіонах в цей день буде відносно теплою.

Зазначимо, що в частині регіонів передбачаються короткочасні дощі та грози. Однак в більшості областей опади не очікуються, як вказують в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 18 вересня

Синоптики прогнозують, що 18 вересня буде мінлива хмарність.

За даними фахівців, вночі буде без опадів, лише на південному сході, вдень в Україні, крім північного сходу, місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно буде північно-східний. Його пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду, у південних, східних, вдень і в Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви будуть 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі буде в межах 12 – 17 градусів тепла, у західних областях температурні показники будуть в межах від 8 до 13 градусів; вдень буде 19 – 24 градуси тепла, на високогір'ї Карпат від 13 до 18 градусів тепла.

Погода в містах України

Київ +21...+23

Ужгород +22...+24

Львів +20...+22

Івано-Франківськ +19...+21

Тернопіль +21...+23

Чернівці +20...+22

Хмельницький +21...+23

Луцьк +21..+23

Рівне +21...+23

Житомир +21...+23

Вінниця +21...+23

Одеса +20...+22

Миколаїв +20...+22

Херсон +20...+22

Сімферополь +21...+23

Кропивницький +17...+19

Черкаси +19...+21

Чернігів +21...+23

Суми +22...+24

Полтава +20...+22

Дніпро +20...+22

Запоріжжя +20...+22

Донецьк +23...+25

Луганськ +23..+25

Харків +23...+25



Погода на 18 вересня / Інфографіка Укргідрометцентру