Чи чекати дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 18 вересня

17 вересня 2024, 14:30
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Автор: Ірина Марціяш

Джерело:

Укргідрометцентр

В цілому по Україні в середу, 18 вересня, буде мінлива хмарність. Проте загалом погода в регіонах в цей день буде відносно теплою.

Зазначимо, що в частині регіонів передбачаються короткочасні дощі та грози. Однак в більшості областей опади не очікуються, як вказують в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 18 вересня

Синоптики прогнозують, що 18 вересня буде мінлива хмарність.

За даними фахівців, вночі буде без опадів, лише на південному сході, вдень в Україні, крім північного сходу, місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно буде північно-східний. Його пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду, у південних, східних, вдень і в Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви будуть 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі буде в межах 12 – 17 градусів тепла, у західних областях температурні показники будуть в межах від 8 до 13 градусів; вдень буде 19 – 24 градуси тепла, на високогір'ї Карпат від 13 до 18 градусів тепла.

Погода в містах України

  • Київ +21...+23
  • Ужгород +22...+24
  • Львів +20...+22
  • Івано-Франківськ +19...+21
  • Тернопіль +21...+23
  • Чернівці +20...+22
  • Хмельницький +21...+23
  • Луцьк +21..+23
  • Рівне +21...+23
  • Житомир +21...+23
  • Вінниця +21...+23
  • Одеса +20...+22
  • Миколаїв +20...+22
  • Херсон +20...+22
  • Сімферополь +21...+23
  • Кропивницький +17...+19
  • Черкаси +19...+21
  • Чернігів +21...+23
  • Суми +22...+24
  • Полтава +20...+22
  • Дніпро +20...+22
  • Запоріжжя +20...+22
  • Донецьк +23...+25
  • Луганськ +23..+25
  • Харків +23...+25


Погода на 18 вересня / Інфографіка Укргідрометцентру