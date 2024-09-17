Чи чекати дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 18 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
В цілому по Україні в середу, 18 вересня, буде мінлива хмарність. Проте загалом погода в регіонах в цей день буде відносно теплою.
Зазначимо, що в частині регіонів передбачаються короткочасні дощі та грози. Однак в більшості областей опади не очікуються, як вказують в Укргідрометцентрі.
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Погода в Україні 18 вересня
Синоптики прогнозують, що 18 вересня буде мінлива хмарність.
За даними фахівців, вночі буде без опадів, лише на південному сході, вдень в Україні, крім північного сходу, місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер переважно буде північно-східний. Його пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду, у південних, східних, вдень і в Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви будуть 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі буде в межах 12 – 17 градусів тепла, у західних областях температурні показники будуть в межах від 8 до 13 градусів; вдень буде 19 – 24 градуси тепла, на високогір'ї Карпат від 13 до 18 градусів тепла.
Погода в містах України
- Київ +21...+23
- Ужгород +22...+24
- Львів +20...+22
- Івано-Франківськ +19...+21
- Тернопіль +21...+23
- Чернівці +20...+22
- Хмельницький +21...+23
- Луцьк +21..+23
- Рівне +21...+23
- Житомир +21...+23
- Вінниця +21...+23
- Одеса +20...+22
- Миколаїв +20...+22
- Херсон +20...+22
- Сімферополь +21...+23
- Кропивницький +17...+19
- Черкаси +19...+21
- Чернігів +21...+23
- Суми +22...+24
- Полтава +20...+22
- Дніпро +20...+22
- Запоріжжя +20...+22
- Донецьк +23...+25
- Луганськ +23..+25
- Харків +23...+25