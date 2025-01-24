УКР РУС
24 січня 2025, 15:39
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Україну накриють невеликі дощі і стане трохи тепліше: якою буде погода у суботу, 25 січня

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У суботу, 25 січня, в Україні очікується хмарна погода з невеликими дощами та середньою температурою від 3 до 5 градусів тепла.
  • Уночі та вранці – туман.

У суботу, 25 січня, по всій Україні погода буде приблизно однаковою. З опадами і захованим за хмарами сонечком.

Січень продовжує дивувати доволі теплою температурою повітря. Вона досі вище нуля, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в суботу

Очікується, що в день середня температура повітря в Україні становитиме 3 – 5 градусів тепла. Вітер ледве відчутний – він рухатиметься зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. Уночі позначка термометра коливатиметься між нулем і 2 градусами тепла. 

Абсолютно по всій Україні має бути хмарно. Також, ймовірно, пройде невеликий дощ.

У центральних областях температура повітря сягатиме 8 градусів, на півдні – 10. На заході максимальна позначка, до якої підніметься ртутний стовпчик, 7 градусів тепла, а на півночі, зокрема у Києві, – це 5 градусів, на Сході – 6.

Зверніть увагу! 25 січня в Україні вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів ( I рівень небезпечності, жовтий).

Якою буде температура повітря в обласних центрах

  • Київ +3...+5,
  • Ужгород +5...+7,
  • Львів +5...+7,
  • Івано-Франківськ +5...+7,
  • Тернопіль +3...+5,
  • Чернівці +5...+7,
  • Хмельницький +3...+5,
  • Луцьк +3...+5,
  • Рівне +3...+5,
  • Житомир +3...+5,
  • Вінниця +5...+7,
  • Одеса +6...+8,
  • Миколаїв +8...+10,
  • Херсон +8...+10,
  • Сімферополь +9...+11,
  • Кропивницький +5...+7,
  • Черкаси +4...+6,
  • Чернігів +2...+4,,
  • Суми +2...+4,
  • Полтава +3...+5,
  • Дніпро +5...+7,
  • Запоріжжя +6...+8,
  • Донецьк +4...+6,
  • Луганськ +1...+3,
  • Харків +2...+4.

Прогноз погоди на 25 січня / Фото Укргідрометцентр