Яка поразка зробить диктатуру Путіна приреченою

Світова історія рухається нерівномірно. Бувають періоди, коли все йде своєю накатаною колією, все рухається відносно розмірено, але потім різко прискорюється.

Історія надолужує нездійснене

Мені здається, що ми підійшли саме до такого моменту. Багато подій, які мали відбутися, але були відкладені в довгу скриньку, починають відбуватися зараз.

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Світ колись не знайшов алгоритму взаємодії після закінчення Холодної війни, а сьогодні недовойовані війни та питання, на які не відповіли, трансформувалися у страшну українську трагедію.

Росія зазнає поразки, а ми знаємо, що поразки в таких війнах є смертельними для диктатур. Це історичний досвід. Сама Росія може тому знайти кілька прикладів. Один із них – Кримська війна. Вона не призвела до краху самодержавства, але призвела до великих реформ. Інший приклад – Російсько-японська війна, що призвела до змін у політичному устрої та переходу до конституційної монархії.

Велика війна обернеться для імперії великою ганьбою

У випадку з путінською Росією події можуть розвиватися ще швидше. Після закінчення цієї війни перемогою України та відновленням її територіальної цілісності путінська диктатура, як на мене, приречена. У путінського режиму особистої влади були дві сакральні точки – Чечня та Крим. Чеченська війна з усіма жахіттями та злочинами дала Путіну той самий політичний капітал, який дозволив йому правити так довго. Через якийсь час наркотик від "перемоги" у Чечні перестав працювати, й режим почав шукати нову точку біфуркації. Такою точкою 8 років тому став Крим.

Не грішитимемо проти істини, ця окупація мала дуже велику підтримку в суспільстві. На мою думку, на той момент Путін відчув, що море йому по коліна, і морально вирішив, що українське питання він закінчуватиме. Для нього вже не стояло питання, чи варто розпочинати повномасштабну війну. Для нього постало питання, коли це краще зробити, які найбільш сприятливі умови надаватимуться.

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Ставка на цю війну для Путіна теж була сакральною – йому треба було додати до Криму ще й остаточне знищення цього "потворного утворення", яке заважало йому ділити сфери впливу.

Безперечно, перемога у цій війні дала би Путіну нову легітимність, але у разі поразки він втратить усе. З кожним днем ​​перемога України все більш імовірна. Путінська армія виявилася нездатною досягти серйозних успіхів на першому етапі війни, коли на її боці була величезна технологічна перевага, а найближчими тижнями Україна може стати однією з найбільш оснащених і модернізованих армій Європи.

Ланцюгова реакція вже почалася

І, з огляду на різницю в моральному дусі та бойовому вишколі, питання військового розгрому путінської армії мародерів може стати на порядок денний швидше, ніж ми думаємо.

Чи спрацює після цього принцип доміно, який зруйнує імперію, ми не знаємо, але імперія, яка програє війну, – це вже не імперія. Диктатор, який зробив ставку на переможну війну та програв її, стане тягарем навіть для свого оточення.

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Санкції, зважаючи на все, не просто зберігатимуться, а навіть посилюватимуться. Якщо вже сьогодні цілком серйозно обговорюється питання повної відмови від російських енергоносіїв і навіть Німеччина змушена рухатися в цьому напрямку, то я не відкидаю, що це призведе до заворушень у Росії набагато серйозніших, ніж 10, 20, 30 тисяч людей, які протестують сьогодні проти війни.

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