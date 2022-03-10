Яка позиція українців щодо відновлення дружніх стосунків з росіянами: соціологічне дослідження

10 березня 2022 , 12:06
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Джерело:

Соціологічна група "Рейтинг"

Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати дослідження щодо оцінки ситуації в Україні.

Згідно з результатами, 40% українців впевнені, що більшість росіян підтримують війну проти України.

Важливо 80% українців якимось чином допомагають у захисті України

Чверть опитаних вважає, що в Росії кожен другий підтримує війну. Інша чверть думає, що прихильники війни там в меншості.

Виявилося, що 42% вважають – відновлення дружніх стосунків українців з росіянами взагалі не може бути мови. 


Соціологічна група "Рейтинг"​

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Автор: Марія Лелека