У 2026 році на Росію чекає серйозна проблема: усе через українські дрони
- Україна отримала можливості системно атакувати глибокі тили Росії за допомогою ударних дронів, що загрожує її економіці.
- До кінця 2026 року російський нафтогазовий сектор може зазнати суттєвих втрат, що вплине на економічну спроможність країни.
Цього року Україна отримала реальні можливості системно бити по глибоких тилах Росії, що вже створює серйозні ризики для її економіки.
Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що до кінця 2026 року Сили оборони можуть створити для Кремля серйозні проблеми.
Яка проблема чекає росіян у 2026 році?
Активна фаза застосування далекобійних засобів ураження розпочалася після того, як Україна отримала достатню кількість ударних дронів, здатних працювати на відстані понад 1000 кілометрів. Саме це відкрило нові можливості для системного ураження російської інфраструктури.
Ключовим завданням є збереження темпів таких ударів. За наявної динаміки до кінця 2026 року нафтогазовий сектор Росії може зазнати критичних втрат, що матиме прямий вплив на її економічну спроможність,
– наголосив Світан.
Він також додав, що Україна здатна нарощувати інтенсивність атак як за рахунок власних засобів ураження, так і завдяки підтримці європейських партнерів.
Останні атаки по російських НПЗ
У ніч на 13 грудня під ударом опинився Саратовський нафтопереробний завод – на об'єкті зафіксували вибухи та спалахи. Підприємство нещодавно відновило роботу після ремонту, однак офіційної інформації про наслідки атаки наразі немає.
Після атак безпілотників 14 грудня загорілися нафтопереробні заводи у Волгоградській області та Краснодарському краї. У селищі Афіпський зникло електропостачання, а уламки дронів спричинили займання та пошкодження.
Дрони 15 грудня вразили Астраханський газопереробний завод – одне з ключових підприємств нафтогазової галузі Росії, яке вже не вперше стає ціллю атак.