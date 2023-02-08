Ніхто не ризикне йому відмовити, – Галлямов сказав, на чому зараз заробляє Пригожин
Кремль відсунув вагнерівців від фронту. Проте їхній очільник Євгеній Пригожин не втрачає позицій.
Про це для 24 Каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов.
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"Пригожин отримує державні контракти. Зрозуміло, що є ситуація, коли доля "спеціальної воєнної операції" опинилася в його руках. Останнім часом, починаючи з грудня, з'явилася тенденція з послаблення ролі Пригожина у медійно-політичній частині", – зазначив експерт.
Пригожин впливає на долю режиму
Політолог сказав, що Владімір Путін повернув Лапіна й Герасімова, яких Пригожин ненавидить. На думку Галлямова, Путін зробив ряд кроків, які не скеровані для підтримки Пригожина. Відтак можна зробити висновок, що президент окупантів у ньому розчарувався.
За словами експерта, впродовж пів року, до грудня 2022 року, ситуація була такою, що Пригожин виглядав як остання людина, на якій все тримається. У Кремлі вважали, що якби не Пригожин, то Росія програла війну.
У цій ситуації ніхто не готовий відмовити Пригожину в державному контракті. Будь-який губернатор, міністр, очільник будь-якої державної корпорації не ризикне відмовити. Всі розуміють, що доля режиму в його руках. Пригожин і далі продовжить багатіти, – вважає Галлямов.
Не всі слухаються Пригожина
Політолог розповів, що у Пригожина не вийшло порозумітися з губернатором Санкт-Петербурга Алєксандром Бєгловим, але вийшло з мером Москви Сєргєєм Собяніном. Галлямов вважає, що тут річ і в особистому спілкуванні, і в фінансових інтересах.
"Конфлікт Бєглова й Пригожина тягнеться кілька років. Пригожин допоміг Бєглову отримати посаду. У Бєглова репутація не дуже розумної людини. До повномасштабної війни Росії проти України Пригожин був не таким впливовим. Бєглов вирішив не ділитися грошима з Пригожиним, а залишати все собі. Це фінансовий конфлікт, який переріс в особисту неприязнь", – сказав політолог.
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Путін поставив все на війну
Галлямов сказав, що зараз немає фінального колапсу Пригожина. Він воює і якщо йому вдасться довести, що робить це ефективніше, ніж армія, то його акції знову злетять.
"Для Путіна настільки важлива перемога, що він може Пригожина призначити й міністром оборони. Не можна цього відкидати. Це здається божевіллям, але це може бути хоч функціональним. Путін поставив все на цю війну", – розповів політолог.
Він зазначив, що Пригожина понизили у грудні, бо Путін побачив, що дарма йому повірив. Кремлю здалося, що криків багато, а толку мало, оскільки вагнерівці на фронті показують такі результати, як і звичайна армія.
Тобто Путін спочатку емоційно багато вклав у Пригожина, а потім почав забирати. Пригожин нервує, це видно. Його претензії то до Мєдвєдєва, то до Кремля показують, що він шукає джерело проблем. Хоче визначити, хто налаштовує Путіна проти нього, – розповів експерт.
Однак він зазначив, що Путін дозволяє Пригожину критикувати Кремль, хоч раніше ніхто не погрожував адміністрації президента. Галлямов зазначив, що це робив хіба Навальний, але він сидить тепер в тюрмі.
"Пригожин ж заявляє, що в Кремлі є американські шпигуни, яких він хоче вбити кувалдою. Це доводить, що Пригожин сильний як і раніше", – додав Галлямов.