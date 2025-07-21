В ОСУВ "Хортиця" сказали, яка ситуація на адмінкордоні Дніпропетровської області

На адмінкордоні Донецької та Дніпропетровської областей російські загарбники намагаються зачепитися в кожному населеному пункті. Окупанти зазнають великих втрат, щоб показати кремлівським пропагандистам нібито "великий тріумф".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація на адмінкордоні Дніпропетровської області?

За останні 3 тижні найактивніші бої відбувалися на Покровському, Новопавлівському й Лиманському напрямках. Трегубов наголосив, що на перших двох – справжнє загострення. Додав, що це елемент літньої кампанії й тиску, на який окупанти, дали основні зусилля останнім часом.

"Особливо Покровський напрямок, особливо їх спроба зайти між Покровськом та Костянтинівкою", – розповів речник ОСУВ "Хортиця".

Віктор Трегубов підкреслив, що окупаційне військо втрачає велику кількість особового складу, перш за все, піхоти, для того, щоб зайняти якомога більше території на Покровському напрямку на схід від Покровська. Мета загарбників – зачепитися там хоч за якісь населені пункти.

За словами речника, на Новопавлівському напрямку це виглядає як спроба зачепитися за населені пункти в адміністративному прикордонні Донеччини та Дніпропетровщини.

Представник ОСУВ "Хортиця" пояснив, що ідея агресора полягає в тому, аби продемонструвати хоч якусь "реальну присутність" у Дніпропетровській області. Аби всі заяви, які лунають уже майже впродовж місяця, мали якесь фактичне підтвердження.

Не просто у вигляді там щось фабрикували, відзняли, прапор десь і підмахнули локацію. А щоб можна було туди завезти російських журналістів і показувати їм цей великий тріумф,

– зазначив Трегубов.

Також підкреслив, що на це йде великий особовий ресурс окупантів.