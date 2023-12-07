Значно збільшилась кількість бойових зіткнень біля Авдіївки, – Штупун про ситуацію на фронті

Ситуація на Авдіївському напрямку вкрай складна. Хоч ворог і зазнає колосальних втрат, його це не зупиняє. Ба більше, за останні дні значно зросла кількість бойових дій поблизу Авдіївки.

Детальніше про ситуацію в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Таврія" полковник Олександр Штупун. Він зауважив, що ворог активніше застосовує дрони-камікадзе, а також авіацію біля Авдіївки, передає 24 Канал.

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Кількість бойових зіткнень зросла

Зафіксовано 34 бойові зіткнення. І що слід зазначити, що другу добу поспіль окупанти активно використовують дрони-камікадзе та авіацію. Також значно збільшили кількість бойових зіткнень,

– зазначив він.

Штупун детальніше розповів загалом про ситуацію в операційній зоні ОСУВ "Таврія". За його словами, за минулу добу російські загарбники завдали 13 авіаударів. Також зафіксували 61 бойове зіткнення та 743 артилерійські обстріли.

"Тобто, як бачимо, дуже активно застосовує артилерію і намагається іти перед піхотою, і також почав залучати броньовану техніку", – додав Штупун.

І за все це ворог поплатився. За словами речника, загалом втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу склали 513 осіб. Слід розуміти, що понад половина припадає саме на Авдіївський напрямок.

Також знищили наші військові 45 одиниць техніки ворога. Зокрема, мовиться про 6 танків, 12 бойових броньованих машин, 1 засіб ППО і 5 артилерійських систем.

Штупун зауважив, що серед знищеної техніки – самохідний міномет "Тюльпан" калібру 240 міліметрів. Його окупанти хотіли використати, щоб вдарити по наших укріпленнях. На щастя, наголосив Штупун, ця потужна зброя не така далекобійна, якщо порівнювати з іншими артилерійськими системами. Водночас він зазначив, що точно не може розповісти, де саме її перетворили на брухт.

Наостанок пригадаймо актуальну статистику втрат ворога, опубліковану зранку 7 грудня. У Генштабі зазначили, що за минулу добу на той світ відправили 1 120 окупантів. А від початку повномасштабного вторгнення за кораблем пішли 336 230 російських загарбників.