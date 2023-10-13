Дим над Авдіївкою видно за 60 кілометрів, бої тривають четверту добу: що відбувається у місті

На Сході України зараз гаряче. Росіяни намагаються наступати на Авдіївському напрямку.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону розповів про ситуацію в місті. За його словами, коксохімічний завод і сама Авдіївка горять щодня.

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"Горить завод, горить місто, горить усе навколо міста"

На Авдіївському напрямку дуже гаряче: протягом ночі на територію громади залетіло 13 ракет, на позиції – імовірно, більше 20. Бої не вщухають ні вдень, ні вночі, цілодобово працює артилерія, ворог не припиняє штурми.

За словами Барабаша, чорне небо над Авдіївкою видно із Покровська, хоча міста відділяє 60 кілометрів.

Завод зруйнований. Є різні думки: кажуть, що відновлять, відбудують. Тільки заново будувати, однозначно. Якщо їдеш уздовж території заводу або здалеку дивишся на ці труби, то здається, що він цілий, адже труби стоять. Але заїжджаєш всередину і розумієш, що це вже не відновиш – тільки заново будувати,

– говорить він.

Щоб штурмувати напрямок, росіяни перекинули три бригади – це близько десяти тисяч окупантів.

Бої за Авдіївку:

10 жовтня на штурм пішло дві тисячі окупантів одночасно, а за добу участь в боях взяло близько ста одиниць техніки;

11 жовтня техніку майже не використовували;

12 і 13 жовтня техніка їхала колонами, ЗСУ спалили дуже багато.

У росіян багато ресурсів, тож вони б'ють із усього, із чого можуть – як по місту, так і по дорозі, каже Барабаш.

Стріляють по лікарні, чотири ракети в один квадрат, хоча там нема ні наших військових, ні техніки. Обстрілюють і прилеглі села: під час обстрілу Новоселівки Першої згоріла гуманітарна допомога для Авдіївки та Очеретинської громади.

Ситуація дуже складна, дуже напружена, але контрольована,

– підсумував начальник Авдіївської МВА.

Яка ситуація в Авдіївці для цивільних, чи можна евакуюватися

На ранок 13 жовтня в місті лишається 1621 особа. З початку загострення гуманітарну допомогу в місто припинили завозити, оскільки це дуже небезпечно. У старій частині міста FPV-дрон обстріляв працівників військової адміністрації, які розвозили хліб.

У місті є і харчі, і медицина, і засоби гігієни. Барабаш запевняє: з початку повномасштабного вторгнення Росії міська влада намагалася робити запаси на два – два з половиною місяця. Щодо води, то є свердловини, люди приходять туди.

Утім, останні три дні людей на вулицях майже нема – вони бояться виходити.

Віталій Барабаш каже, що наполягає на евакуації людей із міста, доки є така можливість. Дорога із Авдіївки одна, і вона постійно під обстрілами – гатять із важкої артилерії, зокрема "Градів", і ракет.

Сьогодні знову наша Авдіївка – у вогні. Лікарня, адмінбудівлі, торгівельні центри… Окупанти руйнують навіть пусті приміщення, де не те що військових або складів зі зброєю – навіть бродячих тварин немає! Питання – нащо?

– написав він у своєму телеграм-каналі.

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Окупанти не полишають спроб захопити місто

Відомо, що росіяни змінили тактику, щоб штурмувати Авдіївку. Вони припинили лобові атаки і намагаються оточити місто.