Окупанти змінили тактику під Бахмутом: у ЗСУ розповіли про нові плани росіян

Російську окупанти не полишають спроб захопити Бахмут. Наші військові героїчно відбивають атаки ворога.

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі єдиного телемарафону розповів про ситуацію на Донеччині та Луганщині. Про це пише 24 канал.

Варте уваги Росіянам наказали вийти на адмінмежу Донеччини до кінця року, – Маляр

Окупанти продовжують зазнавати потужних втрат на Донеччині

За його інформацією, Бахмут залишається головним напрямком удару ворога. Окупанти зосередили там всі свої сили, намагаючись прорвати нашу оборону.

Кожного дні ворог зазнає потужних втрат на Бахмутському напрямку. Однак все одно продовжує наступати.

Щодоби наші військовослужбовці, проявляючи масовий героїзм, не дають йому це зробити. Ворог зазнає важких втрат. Тільки за цю добу 175 обстрілів було, понад 20 боєзіткнень на Бахмутському напрямку. Ворог втратив 77 осіб вбитими і 125 пораненими,

– заявив Череватий.

За словами Череватого, окупанти дещо змінили тактику: вони вже не діють в складі ротних чи батальйонних тактичних груп, а розбиваються на дрібні групи до 20 осіб і розосереджено ідуть полем бою, намагаючись наблизитися до передових позицій українських військ, аби вступити в ближній бій.

Череватий назвав ще один напрямок, який намагається атакувати ворог

Череватий зазначив, що окупанти також намагаються бути активними на Авдіївському напрямку, продовжуючи там штурмові дії.

"Це після Бахмутського, напевно, наступний за активністю напрямок. І час від часу намагається контратакувати на Луганському напрямку. Проте також ці атаки зазнають невдач, вони зазнають втрат і відступають", – додав він.

Як розповів Череватий, російські армійці можуть переносити свої штаби вглиб області, адже так було неодноразово, але цю інформацію варто перевірити. "В них задавацтво минуло, і коли вони розуміли, що може бути рішучий удар ЗСУ, вони переносили свої штаби, логістичні структури, які впливали на управління і забезпечення військ", – доповнив він.