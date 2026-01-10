Велика м'ясорубка, – експерт пояснив, чому росіяни концентруються саме на Гуляйполі

Загальні темпи просування ворога впали й складають орієнтовно 7 квадратних кілометрів за добу. Зараз противник накопичує резерви, бо швидкість знищення окупантів та швидкість відновлення втрат різниться. На Запорізькому напрямку СОУ "перемолотили" 10 тисяч загарбників.

Про це в етері 24 Каналу наголосив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, додавши, що чисельність російського контингенту в Україні коливається в межах 709 – 712 тисяч осіб. Це при тому, що Росія виконала сплан у 400 + тисяч в межах нової хвилі мобілізації та підписання контрактів. Однак стратегічного перелому на фронті не досягла.

Гуляйполе – "сіра" зона: що там відбувається?

Російським підрозділам не вдалося реалізувати Куп'янську операцію на Харківщині, натомість СОУ здійснили там успішні контратакувальні дії, чим посилили переговорну позицію України. Стосовно Донеччини, там росіяни дещо загрузли в Покровсько-Мирноградській агломерації. У важких нестерпних умовах українські воїни продовжують тримати там оборону. Саме тому, як пояснив Жмайло, у Кремля виникла ідея тиснути на Гуляйполе.

"Тому що там росіянам вдалося на перших етапах продавити один з українських підрозділів, через це іншим довелося дуже швидко відтягнутися, вибудувати лінію боєзіткнення. Додатково туди були перекинуті з інших напрямків наші штурмові підрозділи, тому ворога вдалося загальмувати", – озвучив Жмайло.

Він підкреслив, що сьогодні Гуляйполе Запорізької області – це велика "сіра" зона. Нашими військовими вона поділена на сектори, вони їх утримують, а от російські війська намагаються розповзатися по всьому місту. СОУ прагнуть проводити зачистку, а ворог ці сектори намагається стерти.

Там триває велика м'ясорубка. Дещо росіяни в цьому застрягли. Саме Гуляйполе Путін обрав як посилення своєї дипломатичної позиції, коли з'явився у військовій формі й рапортував, що місто вже взяте,

– зауважив Жмайло.

Росіяни постійно намагаються кидати свої резерви туди, де вони продавлюють позиції. Спочатку №1 для них був Покровськ і Мирноград, зараз – Гуляйполе. Глобальний оперативний задум Росії, зі слів Жмайла, це створити "кліщі" навколо Оріхового та Гуляйполя, намагатися обходити українські вузли оборони, проводити інфільтрацію.

Таким чином відгризати великими шматками частини області, змушуючи підрозділи СОУ відтягуватися, і просуватися поступово до Запоріжжя. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці підсумував, що сказати, що їм це стовідсотково вдасться – він не береться. Жмайло переконаний, що це займе у росіян дуже багато часу.

