Росіяни намагаються тиснути біля Кремінної, є важкі бої, – нацгвардієць

Росіяни постійно намагаються атакувати з боку Кремінної, що на Луганщині. Там йдуть важкі бої, проте ЗСУ обороняються та намагаються відбивати всі штурми окупантів.

Про це 24 Каналу сказав офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко. Він наголосив, що частину українських військових після Харківської операції перекинули ближче до Кремінної. Вони розповідають, що там складна ситуація.

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Окупанти накопичують живу силу біля Кремінної

Офіцер також зазначив, що окупанти використовують у лісах біля Кремінної свою перевагу в артилерії та живій силі.

Є важкі бої, на цьому напрямку дуже багато стрілянини, росіяни намагаються тиснути,

– повідомив Дорошенко.

За його словами, раніше була інформація, що окупанти накопичують живу силу біля Кремінної, і якраз зараз вони почали використовувати піхоту.

"Поки що ми обороняємося, це дуже важко робити, але і в нас не залишається нічого іншого. І росіяни це теж розуміють, тому зараз обговорюється новий наступ", – вважає офіцер.

Адже коли ми отримаємо західну артилерію, озброєння, то ми почнемо наступати. Тому окупанти зараз і проводять мобілізацію та здійснюють наступальні дії,

– пояснив Дорошенко.

ISW повідомляють, що Росія почала наступ у Луганській області