російські військові поцілили у готель в Бахмуті: попередньо – є загиблі та поранені

Донецький напрямок залишається одним з найзапекліших. російські окупанти постійно атакують область.

Яка ситуація на Донецькому напрямку

Начальник Донецької обласної військової адміністрації опублікував оперативну інформацію станом на ранок 27 липня. Згідно з нею, росіяни поцілили в готель у Бахмуті.

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Зранку 27 липня противник завдав 3 ракетні удари по Торецьку та 1 по Авдіївці. У Торецьку ракети влучили в приватний сектор та гаражі. На щастя, обійшлося без постраждалих. В Авдіївці, окрім ракети, російські війська тричі застосували артилерію. В результаті – поцілили у центр міста та АКХЗ. Наслідки наразі не повідомляють, оскільки їх встановлюють.

Неспокійною була ніч і у Курахівській громаді, де під обстрілами опинилося саме Курахове, а також Гірник, Курахівка і Гострий.

У Мар'їнській громаді тривають інтенсивні обстріли Красногорівки. Під вогнем також Яблунівка Іллінівської громади – там пошкоджено 3 будинки, але без жертв.

Крім того, обстріли тривали вночі й вранці в Очеретинській громаді. Найбільше потерпали в околицях Пісків, а вже зранку російські снаряди прилетіли в район Карлівської фільтрувальної станції та Орлівки.

У Бахмуті поцілили у готель та п'ятиповерхівку

У Бахмуті росіяни поцілили у готель – будівлю частково зруйновано. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт, було врятовано чоловіка, якого госпіталізували до лікувального закладу. На жаль ще було виявлено тіло загиблої особи.

Також підтримується акустичний контакт із одним постраждалим. Роботи з розбору завалів продовжуються.



Готель, у який поцілили росіяни / Фото ДСНС України

Також внаслідок російського обстрілу близько 7:00 ранку було частково зруйновано житлову п'ятиповерхівку. Рятувальники під час пошукових робіт врятували одну особу, й, на жаль, вилучили тіло ще однієї людини, повідомили у ДСНС України. Зауважимо, вчора ввечері, 26 липня, росіяни також завдали удару по Бахмуту. В результаті обстрілу сталось загоряння гаража на території приватного домоволодіння. Пожежу було локалізовано та повністю ліквідовано. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Водночас в результаті обстрілу сталось загоряння вантажного автомобіля, який був на стоянці.

П'ятиповерхівка у Бахмуті, у яку поцілили окупанти / Фото ДСНС України

Наслідки російських атак на Донеччині / Фото з телеграму Павла Кириленка

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