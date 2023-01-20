Вдалося трохи збільшити генерацію у системі: у Yasno розповіли про ситуацію зі світлом

Україна продовжує оговтуватися після ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Відомо, що нам вдалося наростити генерацію електроенергії у системі.

Про це розповів гендиректор Yasno Сергій Коваленко. Він поділився деталями щодо ситуації зі світлом в Україні.

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Обмеження у Києві та Дніпрі

Як зазначив він, на 21 січня заплановані обмеження у Києві – на рівні 927МВт на день (615МВт вночі). Це дозволить покрити потреби у світлі на рівні 63%.

Що стосується Дніпра та області, то там мовиться про 1123 МВт вдень (1121 МВт вночі). Це дозволить закрити потреби на 51%.

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Вдалося дещо збільшити генерацію у системі: енергетики відремонтували деякі пошкоджені під час атак підстанції,

– процитував він міністерство.



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Яка ситуація з енергетичною системою

Нагадаємо, що напередодні у Верховній Раді припустили, що терміни відключення електроенергії можуть бути більшими. На цьому закцентував увагу глава Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус. Він додав, що 14 січня окупанти пошкодили об'єкти генерації, а також деякі підстанції.

Що стосується 14 січня, то тоді ворог влучив у блок теплової електростанції на Сході. Також пошкоджень зазнали 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Крім того, руйнувань зазнали три магістральні підстанції й одна повітряна лінія.

Додамо, що напередодні адміністрація Джо Байдена ухвалила рішення щодо спрямування нашій державі 125 мільйонів доларів. Ці гроші витратять на покупку електричних компонентів та інших матеріалів. Їх використають ремонтні бригади, щоб усунути наслідки ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

У цьому матеріалі ми розповідали, як прожити без світла кілька днів. З допомогою цих порад ви зможете пройти непрості періоди, причиною яких стали масовані ракетні удари ворога.