22 січня в Україні було найважчим днем для енергетики після блекауту 2022 року, – Шмигаль
- Міністр енергетики заявив, що 22 січня став найважчим днем для енергетики країни після блекауту 2022 року через постійні ворожі обстріли.
- Ситуація в енергосистемі надскладна, зокрема в Києві, Київській області та на Дніпровщині.
Ситуація в енергосистемі України наразі надскладна. Четвер, 22 січня став найважчим днем для енергетики країни після блекауту в листопаді 2022 року. Причиною цього є постійні ворожі обстріли.
Російські удари спричиняють пошкодження генераційного обладнання, розбивають розподільчі мережі й трансформатори. Про таке повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.
До теми Стало дуже багато ударів, – військовий експерт розібрав останні атаки по Росії
Як Шмигаль оцінив ситуацію в енергосистемі?
За словами міністра, становище надважке. Енергетики змушені й надалі застосовувати екстрені відключення.
Так, Укренерго змушене вводити спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії, щоб запобігти повному розвалу енергосистеми країни.
Найскладніша ситуація в Києві, Київській області та на Дніпровщині,
– підкреслив Шмигаль.
Протягом дня над відновленням теплопостачання в оселях столиці працювало 165 ремонтних бригад, а на нічну зміну заступають ще 83. Міністр зазначив що роботу енергетиків серйозно ускладнюють безпекові ризики.
Варто зауважити, сьогодні, 22 січня, ввечері в Києві пролунала 2000 повітряна тривога за час воєнного стану.
Денис Шмигаль додав, що ворог не лише руйнує інфраструктуру, а й намагається розколоти нас зсередини через фейки та маніпуляції. Він закликав довіряти лише офіційним джерелам.
"Розуміємо, що людям надзвичайно важко, дається взнаки втома і стрес від постійних терористичних атак. Але випадки фізичної агресії щодо ремонтників неприпустимі: ці люди працюють на холоді цілодобово, на межі своїх можливостей. Вони справжні герої. Вони роблять все можливе, щоб відновити світло і тепло якнайшвидше", – резюмував міністр.
А що з атомними електростанціями?
За даними української розвідки та керівництва держави, Росія планує удари по підстанціях українських АЕС, щоб заблокувати видачу електроенергії в мережу. На тлі вже ослабленої енергосистеми це суттєво підвищує ризик тотального блекауту.
Так, у разі їхнього виведення з ладу дефіцит потужності в системі може сягнути 50 – 60% (зараз він становить близько 40%) і триватиме кілька днів.
Втім, за словами енергетичного експерта Андрія Закревського (в коментарі 24 Каналу), Україна має значний потенціал сонячної та вітрової генерації. Якщо погода буде сприятливою, це допоможе уникнути критичного погіршення відключень удень.