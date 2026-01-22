Укр Рус
22 січня, 23:15
22 січня в Україні було найважчим днем для енергетики після блекауту 2022 року, – Шмигаль

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Міністр енергетики заявив, що 22 січня став найважчим днем для енергетики країни після блекауту 2022 року через постійні ворожі обстріли.
  • Ситуація в енергосистемі надскладна, зокрема в Києві, Київській області та на Дніпровщині.

Ситуація в енергосистемі України наразі надскладна. Четвер, 22 січня став найважчим днем для енергетики країни після блекауту в листопаді 2022 року. Причиною цього є постійні ворожі обстріли.

Російські удари спричиняють пошкодження генераційного обладнання, розбивають розподільчі мережі й трансформатори. Про таке повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Як Шмигаль оцінив ситуацію в енергосистемі?

За словами міністра, становище надважке. Енергетики змушені й надалі застосовувати екстрені відключення.

Так, Укренерго змушене вводити спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії, щоб запобігти повному розвалу енергосистеми країни. 

Найскладніша ситуація в Києві, Київській області та на Дніпровщині,
– підкреслив Шмигаль.

Протягом дня над відновленням теплопостачання в оселях столиці працювало 165 ремонтних бригад, а на нічну зміну заступають ще 83. Міністр зазначив що роботу енергетиків серйозно ускладнюють безпекові ризики. 

Варто зауважити, сьогодні, 22 січня, ввечері в Києві пролунала 2000 повітряна тривога за час воєнного стану.

Денис Шмигаль додав, що ворог не лише руйнує інфраструктуру, а й намагається розколоти нас зсередини через фейки та маніпуляції. Він закликав довіряти лише офіційним джерелам.

"Розуміємо, що людям надзвичайно важко, дається взнаки втома і стрес від постійних терористичних атак. Але випадки фізичної агресії щодо ремонтників неприпустимі: ці люди працюють на холоді цілодобово, на межі своїх можливостей. Вони справжні герої. Вони роблять все можливе, щоб відновити світло і тепло якнайшвидше", – резюмував міністр.

А що з атомними електростанціями?

  • За даними української розвідки та керівництва держави, Росія планує удари по підстанціях українських АЕС, щоб заблокувати видачу електроенергії в мережу. На тлі вже ослабленої енергосистеми це суттєво підвищує ризик тотального блекауту.

  • Так, у разі їхнього виведення з ладу дефіцит потужності в системі може сягнути 50 – 60% (зараз він становить близько 40%) і триватиме кілька днів.

  • Втім, за словами енергетичного експерта Андрія Закревського (в коментарі 24 Каналу), Україна має значний потенціал сонячної та вітрової генерації. Якщо погода буде сприятливою, це допоможе уникнути критичного погіршення відключень удень.