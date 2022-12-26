Забиті "вагнерівцями" лікарні та обшуки в окупованому Токмаку: головне з Генштабу

Триває 306 доба героїчного протистояння українського народу російським загарбникам. Окупанти не полишають спроб захопити нові території на Сході, однак отримують рішучу відсіч наших захисників.

Про актуальну ситуацію на фронтах станом на вечір 26 грудня доповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

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Ворог намагається наступати

За даними Генштабу, протягом доби ворог здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на:

Бахмутському,

Лиманському напрямках.

Також ворог намагається покращити тактичне положення на:

Куп'янському,

Авдіївському,

Запорізькому напрямках.

На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.

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Окупанти зазнають шалених втрат

24 грудня Сили оборони завдали удару по району зосередження живої сили противника біля Половинкиного Старобільського району Луганської області. Втрати окупантів склали до 150 військовослужбовців мертвими та пораненими.

А вже 25 грудня на тимчасово зайнятій території Херсонської області, загарбники втратили до 50 військовослужбовців ліквідованими та до 100 – пораненими. Також знищено приблизно 5 одиниць військової техніки різного типу.

Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців приватних військових компаній,

– констатували у Генштабі.

Так, в населеному пункті Біловодськ Луганської області проходять лікування до 300 поранених представників ПВК "Вагнер". Крім того, в Первомайську, на території так званого військового шпиталю, що розгорнутий на базі багатопрофільного ліцею, також лікуються до 300 окупантів, які отримали поранення в районі Бахмута.

Ворог шукає українських патріотів на окупованих територіях

Водночас у Токмаку Запорізької області російські загарбники посилили адміністративно-поліцейські заходи. Військовослужбовці, разом із місцевими колаборантами, вишукують патріотично налаштованих українських громадян, проводять перевірки особистих ноутбуків, телефонів та обшукують помешкання.

Раніше стало відомо, що окупанти вводять на окупованих територіях Півдня України комендантську годину. Вона триватиме від 7 до 10 днів цілодобово. Речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк пояснила, що це може бути пов'язане з тим, що ворог дуже хвилюється через потужність українського руху спротиву, який не дає їм спокою навіть там, де не дістає наша артилерія і РСЗВ.