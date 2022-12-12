Як ЗСУ відповіли на атаки окупантів, люди стали живим щитом на Луганщині: головне з Генштабу

Російські військові використовують мирне населення на окупованих територіях як живий щит. Вони розташовують свою техніку біля житлових будинків.

Росіяни продовжують вести наступ на Сході України. Щоправда, наші воїни активно відбивають всі атаки.

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Де противник йшов у наступ

Біля Стельмахівки,

Макіївки,

Серебрянського лісництва у Луганській області,

неподалік Верхньокам'янського,

Білогорівки,

Соледара,

Юр'ївки,

Красногорівки,

Мар'їнки,

Новомихайлівки,

Времівки Донецької області.

Також росіяни активно обстрілювали населені пункти України. Для цього вони використовують різні види озброєння – міномети, танки, артилерію, ракети тощо. Під вогонь знову потрапив Херсон. Крім того, зберігається загроза ракетних ударів та обстрілів з безпілотників по інфраструктурі України.

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Ворожим військовим байдуже на Міжнародне гуманітарне право. Вони безжально використовують цивільне населення для прикриття своєї техніки. Так, у тимчасово окупованому селищі Троїцьке на Луганщині росіяни розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції біля житлових будинків.

Як ЗСУ нищать російських окупантів

Українська авіація за добу завдала 14 ударів по скупченню окупантів і їхній техніці. Водночас ракетні війська та артилерія влучили у 9 пунктів управління, 17 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів.