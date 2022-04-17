Яка ситуація на фронті 17 квітня: зведення Генштабу по усіх напрямках

Триває 53 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по території нашої держави, а на декількох напрямках ворог активізовує бойові дії.

Генштаб Збройних Сил України опублікував розлоге зведення щодо актуальної воєнної ситуації. Що відбувається на усіх напрямках станом на 18:00 17 квітня – читайте далі.

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Ситуація на фронті 17 квітня

На Сіверському напрямку залишається ймовірність застосування ворогом ДРГ та ракетних ударів з території Росії по військовій та цивільній інфраструктурі України.

напрямку залишається ймовірність застосування ворогом ДРГ та ракетних ударів з території Росії по військовій та цивільній інфраструктурі України. На Волинському та Поліському напрямках противник не здійснював активних дій.

та напрямках противник не здійснював активних дій. На Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати Харків, намагаються уразити вогнем позиції підрозділів ЗСУ та об'єкти критичної інфраструктури.

напрямку окупанти продовжують частково блокувати Харків, намагаються уразити вогнем позиції підрозділів ЗСУ та об'єкти критичної інфраструктури. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог активізував бойові дії, продовжує ракетно-бомбові обстріли Маріуполя, зокрема, застосовуючи стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Також зафіксовано спроби ворога штурмувати місто у районі морського порту та заводу "Азовсталь".

і напрямках ворог активізував бойові дії, продовжує ракетно-бомбові обстріли Маріуполя, зокрема, застосовуючи стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Також зафіксовано спроби ворога штурмувати місто у районі морського порту та заводу "Азовсталь". На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні захоплених позицій. У районі Василівки, що у Запорізькій області, ворог замальовує літери "зет" на своїй техніці та встановлює українські прапори – ймовірно, задля здійснення провокацій.

До слова, у Генштабі повідомили, що на окремих тимчасово окупованих територіях ворог продовжує підготовку для проведення незаконного так званого "референдуму" задля утворення так званої "херсонської народної" квазіреспубліки.

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