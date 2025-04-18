Найгарячіше – на Покровському напрямку, ЗСУ ліквідували сотні окупантів: зведення Генштабу

Протягом доби на фронт відбулося 124 бойових зіткнення. Найбільше – на Покровському напрямку. Сили оборони дають відсіч спробам окупантів просунутися вглиб нашої території та завдають значних втрат.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті 18 квітня

На Харківському напрямку росіяни тричі атакували позиції наших захисників в районі Вовчанська та в бік Малої Шапківки.

На Куп'янському – ворог проводив 9 наступальних дій поблизу Загризового, Петропавлівки та в бік Піщаного та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 штурмів позицій поблизу Греківки, Надії, Нового, Новомихайлівки, Колодязів, Ямполівки, Торського. Ще 4 боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському – росіяни двічі атакували в районах Спірного та Верхньокам'янського. Один бій триває.

На Краматорському напрямку ворог 4 рази атакував у районі Часового Яру, західніше Андріївки та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому – 21 боєзіткнення. Російські загарбники намагалися штурмувати позиції наших воїнів у районах Торецька, Диліївки, Леонідівки, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби. 7 боєзіткнень ще тривають.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

На Покровському напрямку росіяни 46 разів атакували в районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Звірове, Удачне, Андріївка та в напрямках Олександрополя і Миролюбівки.

Сили оборони відбили 38 штурмів, ще 8 боєзіткнень тривають. Наші воїни завдали ворогу значних втрат.

За попередніми даними, знешкоджено 252 окупанти, з яких 124 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили танк, бойову броньовану машину, 12 одиниць автомобільної техніки, 23 мотоцикли, 5 пунктів управління БпЛА, міномет, 2 засоби РЕБ, засіб супутникового зв'язку, 9 БпЛА,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також на цій ділянці фронту українські захисники пошкодили ворожу самохідну артилерійську установку, танк, 2 гармати, 2 одиниці автомобільної техніки та 3 мотоцикли.

На Новопавлівському напрямку оборонці відбили 7 атак окупантів у районах Костянтинополя, Веселого, Вільного Поля та в напрямку Одрадного. Ще одна атака ворога наразі триває. Російських авіаударів зазнали Зелене Поле, Мирне та Новопіль.

На Гуляйпільському – ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю та Малинівці.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбивали три атаки ворога в районі Щербаків, Степового та в напрямку Малої Токмачки. Один бій ще триває. Під авіаударами опинилися Новоданилівка, Магдалинівка та Степногірськ.

На Придніпровському – країна-терорист завдала авіаудару по Миколаївці.

Цієї доби на Курщині відбулося 22 боєзіткнення з російськими загарбниками. Ще один бій триває. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 286 артилерійських обстрілів, зокрема 6 із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках активних наступальних дій агресора не зафіксовано.

Також у Генштабі повідомили, що від початку цієї доби росіяни завдали 4 ракетних і 75 авіаційних ударів, застосувавши 9 ракет та 124 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 1014 дронів-камікадзе та здійснили понад 4400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.