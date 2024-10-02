Росіяни могли окупувати Вугледар: карта бойових дій 2 жовтня

На Сході залишається дуже важка ситуація. Росіяни, використовуючи перевагу в озброєнні та живій силі, проводять безупинні атаки і штурми українських позицій. Ворог повільно, але просувається уперед.

Протягом минулої доби відбулося 155 бойових зіткнень. За даними Deep State, противник просунувся у Цукуриному, Богоявленці та міг захопити Вугледар.

Дивіться також Удар КАБами по будинках у Запоріжжі: кількість поранених зросла

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії, загалом відбулося 6 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

Бої у районі Стариці: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 25 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Курелівки, Новоселівки, Вишневого, Колісниківки, Глушківки та Кругляківки.

Непроста обстановка на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися неподалік Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочків.

Ворог намагався просунутися до Ступочків: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти атакували 8 разів поблизу Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

Де точаться бої на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 16 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

Противник атакував Торецьк і Щербинівку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 25 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Красний Яр, Лисівка, Новогродівка та Селідове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миролюбівки, Єлізаветівки та Лисівки, противник активно застосовував авіацію.

Росіяни потужно атакували Миролюбівку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Цукурине, Гірник, Георгіївка, Костянтинівка та Катеринівка.

Загарбники просунулися біля Цукуриного: дивіться на карті

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив безуспішну атаку наших позицій в напрямку Богоявленки.

Росіяни штурмували Богоявленку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку українські позиції були атаковані 7 разів неподалік Новоданилівки, Малих Щербаків та Кам’янського.

Окупанти атакували Кам'янське: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.