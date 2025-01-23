На Покровському напрямку штурми не вщухають: карта бойових дій на 23 січня

Російські війська продовжують атакувати мало не вздовж усієї лінії фронту. За минулу добу відбулося 115 бойових зіткнень.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Найважчою ситуація все ще залишається на Покровському напрямку.

Дивіться також Знищено 1 340 окупантів і 223 одиниці техніки: втрати ворога на 23 січня

Яка ситуація на фронті 23 січня

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Загризового та Петропавлівки.

Росіяни здійснили 7 атак на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Першотравневе, Новосергіївка, Зелена Долина, Кузьмине, Зелений Гай, Зарічне, Ямполівка та у Серебрянському лісі.

Ворог активізувався на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти здійснили дві атаки у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районі Торецька.

Росіяни атакували в районі Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Леонтовичі, Звірове, Покровськ, Новосергіївка, Котлине, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та в напрямках Янтарного, Променя, Зеленого. Водночас ворог активно застосовував бомбардувальну та штурмову авіацію по населених пунктах та позиціях наших військ.

На Покровському напрямку найважча ситуація: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог минулої доби п’ять разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Времівка.

Окупанти хотіли просунутися на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку російські загарбники тричі намагалися витіснити із займаних позицій наші підрозділи, успіху не мали, зазнавши втрат – відступили.

Росіяни атакували на Придніпровському напрямку: дивіться на карті

Триває операція на Курському напрямку. За минулу добу українські захисники відбили дев’ять ворожих атак на напрямку. Противник завдав 21 авіаційного удару, скинувши 34 КАБи, здійснив 377 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на Курському напрямку: дивіться на карті

На Харківському, Сіверському, Оріхівському, Гуляйпільському напрямках агресор наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та ударні БпЛА по районах українських населених пунктів.