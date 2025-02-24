ЗСУ просунулися на Торецькому напрямку, росіяни – на Покровському й Сіверському: огляд ISW

Українські захисники та захисниці героїчно дають відсіч російським загарбникам. Наші воїни ліквідовують окупантів і просуваються на фронті. Втім, агресор не полишає спроб захопити якомога більше наших територій.

Як змінилася ситуація на фронті повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни – ISW. Дивіться також Почав підтягувати спецпідрозділи: в ЗСУ назвали цілі й тактику ворога на Покровському напрямку Огляд фронту ISW сьогодні 23 лютого російські війська продовжили наступальні дії в Курській області . Втім, немає жодного підтвердженого просування.

. Втім, немає жодного підтвердженого просування. На Харківському напрямку просувань окупантів не зафіксовано. 22 і 23 лютого ворог вів наступальні дії на північний схід від Харкова в районі Вовчанська.

просувань окупантів не зафіксовано. 22 і 23 лютого ворог вів наступальні дії на північний схід від Харкова в районі Вовчанська. Агресор продовжив наземні атаки на Куп'янському напрямку . Підтверджень просування немає.

. Підтверджень просування немає. 23 лютого противник продовжував наступ на напрямку Борової , але не просунувся. 22 і 23 лютого окупаційні війська наступали на північний схід від Борової в районі Загризового й на південний – у районі Чернещини та Новоєгорівки.

, але не просунувся. 22 і 23 лютого окупаційні війська наступали на північний схід від Борової в районі Загризового й на південний – у районі Чернещини та Новоєгорівки. Загарбники також продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку . Однак, підтверджень просування немає.

. Однак, підтверджень просування немає. Окупанти нещодавно просунулися на Сіверському напрямку . Аналітики пишуть, що геолокаційні кадри, опубліковані 23 лютого, показують, що ворог нещодавно міг захопити Білогорівку й кар'єр на південь від населеного пункту.

. Аналітики пишуть, що геолокаційні кадри, опубліковані 23 лютого, показують, що ворог нещодавно міг захопити Білогорівку й кар'єр на південь від населеного пункту. Російські війська продовжили наступальні дії на напрямку Часового Яру, але не просунулися. Напередодні, 22 і 23 лютого, окупанти наступали біля Часового Яру, на північний схід – біля Васюківки та на південь – біля Ступочок і Білої Гори.

але не просунулися. Напередодні, 22 і 23 лютого, окупанти наступали біля Часового Яру, на північний схід – біля Васюківки та на південь – біля Ступочок і Білої Гори. Українські захисники просунулися на Торецькому напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 23 лютого, показують, що Сили оборони трохи просунулися в західному Торецьку.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 лютого, показують, що Сили оборони трохи просунулися в західному Торецьку. Окупанти просунулися на Покровському напрямку, зокрема, на північний схід і південь від Надіївки, що на південний захід від Покровська. Ситуація на фронті / Карти ISW Агресор продовжив наступ на Курахівському напрямку . Однак, просування не зафіксовано.

. Однак, просування не зафіксовано. Нещодавно загарбники просунулися на північ від Великої Новосілки . Геолокаційні кадри, опубліковані 22 лютого, показують, що окупанти просунулися в полях на південний схід від Дніпроенергії.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 лютого, показують, що окупанти просунулися в полях на південний схід від Дніпроенергії. Ворог продовжив наступальні дії на Запорізькому напрямку , але не просунувся.

, але не просунувся. Окупанти продовжили наступ на Херсонському напрямку. Однак, просувань агресора не зафіксовано.