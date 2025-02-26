Росіяни окупували Новоочеретувате на Донеччині та просуваються на Харківщині: мапа DeepState

Росйські окупанти просуваються на кількох ділянках фронту, маючи перевагу в живій силі та техніці. Збройні Сили України дають відсіч ворогові, обороняючи нашу землю. За минулу добу військові аналітики помітили просування агресора на Донеччині та Харківщині.

Про це 24 Канал пише з посиланням на DeepState. Проєкт розповів про позиції, що атакували російські окупанти.

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Зміни на фронті за 25 лютого

Як повідомляє DeepState, минулої доби село Новоочеретувате в Донецькій області перейшло під контроль ворога. Росіяни направляють удари на підконтрольну ЗСУ територію північніше від населеного пункту.

Раніше військові аналітики писали, що це село знаходиться під загрозою, адже окупанти найбільше тиснули в напрямку Скудного та Бурлацького, окупувавши Новий Комар та зайнявши значну частину Новоочеретуватого. Наразі росіяни підібралися майже впритул до Бурлацького і продовжують наступальні дії.

Росіяни окупували Новоочеретувате: показуємо на карті

Також російські війська просунулися біля Преображенки неподалік Покровська та в Тополях на Харківщині. Окупанти знаходяться дуже близько до села та перейшли річку Оскіл.

Ситуація біля села Тополі: дивіться на карті

Преображенка під контролем ЗСУ: карта фронту

На інших ділянках фронту минулої доби просування ворога або Сил оборони не було зафіксовано.

У вівторок, 25 лютого, воїни ЗСУ взяли участь у 98 бойових зіткненнях з росіянами. Вороги здійснили 16 штурмових дій у Курській області та ще 25 – на Покровському напрямку. Українські війська завдавали нищівного удару по окупантах, внаслідок чого противник має втрати серед особового складу і техніки.