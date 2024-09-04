Понад 200 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку: карта фронту 4 вересня

Українські захисники 924 добу дають відсіч армії країни-агресорки на фронті. Ворог протягом минулої доби намагався штурмувати позиції Сил оборони на кількох напрямках.

Так, згідно з даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулось 207 бойових зіткнень. Понад половина з яких – на Покровському і Курахівському напрямках.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку армія противника 4 рази проводила наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла 9. ЗСУ відбивали атаки загарбників в районах Берестового, Стельмахівки, Синьківки, Глушківки та у бік Лозової.

На Лиманському напрямку українські захисники зупинили 32 атаки противника. Основні зусилля окупанти концентрували в районах Невського, Макіївки, Новосадового, Греківки та Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 5 атак неподалік Верхньокам'янського, Спірного та Іванодар’ївки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 8 спроб загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки. У Генштабі додають, що ситуація контрольована. Відомо, що ворог діяв за підтримки авіації – бив КАБами і НАРами у райони Ступочок, Григорівки і Білої Гори.

Яка ситуація на Краматорському напрямку: дивіться на карті

За підтримки семи ударів бомбардувальної авіації, російська армія 7 разів намагалася просунутися вперед у районі Торецька. Загалом же на Торецькому напрямку відбулося 15 боєзіткнень. Атакував ворог також у районах Нью-Йорка, Неліпівки, Курдюмівки та Щербинівки.

На Торецькому напрямку відбулося 15 боєзіткнень: дивіться на карті

На Покровському напрямку Збройні Сили України відбивали 61 атаку окупантів. Російське військо намагається просуватись неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького та Селидового. Основні ж зусилля зосереджує в районах Новогродівки, Гродівки і Михайлівки. Також два рази ворог завдав ударів некерованими авіаракетами по Олександрополю, бомбардував КАБами Селидове і Мирноград.

ЗСУ відбили понад 60 атак на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Галицинівка, Українськ, Желанне, Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка. Загалом загарбники 50 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Залучали бронетехніку – зазнали значних втрат.

На Времівському напрямку війська противника здійснили 10 спроб захопити українські позиції неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

На Оріхівському напрямку підрозділи ворожої армії 6 разів намагались просунутись в районах Новоандріївки, Роботиного і Малої Токмачки.

Активізувались загарбники на Придніпровському напрямку, тут нашим захисникам довелось відбивати 5 атак на позиції. Окрім того, окупанти залучали авіацію для ударів по Миколаївці, Томариному, Бериславу, Тягинці та Вирівці.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Генштабі ЗСУ додали, що на кордоні з Чернігівською областю ворог зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. Також зазначили, що Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.