Які типи ракет Росія запустила по Україні, що відбувається на фронті: головне з Генштабу

6 грудня 2022, 07:15
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російські окупанти впродовж доби 5 грудня запустили по Україні 70 ракет. Крім того, ворожі війська завдали 17 авіаційних ударів та здійснили 38 обстрілів з РСЗВ.

Росіяни не припиняють обстрілювати позиції наших воїнів, а також мирні міста України. Про актуальну ситуацію на фронті розповіли у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Якими ракетами росіяни атакували Україну

5 грудня окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Вони запустили на нашу територію 70 ракет. Серед них були:

  • Х-101,
  • Х-555,
  • Х-22,
  • Х-59,
  • Х-31П,
  • "Калібр".

Нашим відважним воїнам вдалося ліквідували 60 запущених ракет. Відомо, що ворог влучив по інфраструктурі Вінницької, Київської, Миколаївської та Одеської областей.

ЗСУ відбили ворожі наступи

Російські окупанти йшли у наступ біля населених пунктів Верхньокам'янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка та Красногорівка у Донецькій області. ЗСУ успішно відбили всі атаки.

Загарбники потужно обстріляли велику кількість прифронтових міста та сіл. Від постійних обстрілів страждає й нещодавно звільнений Херсон. 

До речі, за добу українська авіація завдала по районах зосередження ворога 15 ударів. Також було 5 влучань по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Водночас ракетні війська та артилерія влучили у 2 ворожі пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та ще один важливий об'єкт росіян.

Автор: Софія Мінджоса