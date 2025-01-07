Інтенсивні бої одразу на 4 напрямках: яка ситуація на фронті станом на вечір 7 січня

Російські війська наступають мало не на всіх ділянках фронту. Найважчою залишається ситуація на Покровському напрямку.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. З початку доби на фронті відбулося 159 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на фронті

В Генштабі розповіли, що росіяни завдали 28 авіаційних ударів, скинувши 59 КАБів, 750 ударів БпЛА та здійснили 3886 обстрілів позицій українських захисників.

На Харківському напрямку Сили оборони відбивали чотири атаки ворога поблизу Вовчанська та Тихого. Наразі триває одна атака противника в районі Тавільжанки.

Сили оборони відбивали чотири атаки ворога поблизу Вовчанська та Тихого. Наразі триває одна атака противника в районі Тавільжанки. Росіяни здійснили три атаки на укріплення українських захисників на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка. Наші оборонці успішно відбили всі атаки, противник успіху не мав.

поблизу населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка. Наші оборонці успішно відбили всі атаки, противник успіху не мав. На Лиманському напрямку впродовж доби російські війська здійснили 13 штурмів на позиції українських захисників в районах Новосергіївки, Надії, Першотравневого, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів та Іванівки. Одне боєзіткнення досі триває.

впродовж доби російські війська здійснили 13 штурмів на позиції українських захисників в районах Новосергіївки, Надії, Першотравневого, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів та Іванівки. Одне боєзіткнення досі триває. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника в районі населеного пункту Білогорівка.

Сили оборони відбили сім атак противника в районі населеного пункту Білогорівка. На Краматорському напрямку ворог сім разів атакував поблизу Васюківки, Бондарного, Часового Яру та Ступочок. Два боєзіткнення тривають досі.

ворог сім разів атакував поблизу Васюківки, Бондарного, Часового Яру та Ступочок. Два боєзіткнення тривають досі. На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні сім разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Торецьк, Північне та Щербинівка. Тривають два боєзіткнення.

окупанти за сьогодні сім разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Торецьк, Північне та Щербинівка. Тривають два боєзіткнення. На Покровському напрямку впродовж доби окупаційні війська здійснили 38 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів – в районах Тарасівки, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Котлиного, Нововасилівки, Надіївка. Противник застосовував 16 керованих авіаційних бомб по Покровську.

Важливо! Згідно з попередніми підрахунками, впродовж доби на Покровському напрямку ліквідували 171 та поранили 218 окупантів. Також вдалося знищити дві бойові броньовані машини та два мотоцикли, крім того, суттєво пошкодили танк та чотири автомобілі окупантів.

Ворог завдає почав інтенсивно атакувати на Курахівському напрямку . На цю мить там нарахували вже 17 боєзіткнень. Атаки наші воїни відбивали поблизу Срібного, Слов’янки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового та Дачного. Наразі триває одне боєзіткнення.

. На цю мить там нарахували вже 17 боєзіткнень. Атаки наші воїни відбивали поблизу Срібного, Слов’янки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового та Дачного. Наразі триває одне боєзіткнення. На Времівському напрямку ворог 20 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Янтарне, Костянтинопольське, Успенівка, Костянтинопіль, Новосілка та Привільне. Два боєзіткнення тривають дотепер.

ворог 20 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Янтарне, Костянтинопольське, Успенівка, Костянтинопіль, Новосілка та Привільне. Два боєзіткнення тривають дотепер. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в районі Новосілки. Противник успіху не мав.

Сили оборони відбили одну атаку противника в районі Новосілки. Противник успіху не мав. На Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався потіснити Сили оборони в районі острова Козацький.

ворог двічі без успіху намагався потіснити Сили оборони в районі острова Козацький. На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

ворог активних дій не проводив. На Курському напрямку українські захисники за сьогодні відбили 25 атак окупантів, триває ще шість боєзіткнень.

На решті напрямків ситуація залишається без значних змін в обстановці.