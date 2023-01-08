Ворог з втратами далі атакує на Донбасі, до Кемерова прибув потяг з "двохсотими", – Генштаб

Російські військові, хоч і зазнають шалених втрат, продовжують йти в атаки. Не припинялися вони і вчора. Лиш за минулу добу Сили оборони відбили цих атак у районах 16 населених пунктів.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Розповідаємо далі, яка ситуація на фронті та куди окупанти прагнуть просунутися.

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ЗСУ мужньо відбивають атаки ворога

За даними відомства, за минулу добу вдалося відбити атаки у районах 16 населених пунктів. Зокрема, поблизу Стельмахівки, Макіївки та Білогорівки на Луганщині та Роздолівки, Соледара, Бахмута, Залізного, Первомайського, Водяного та Побєди на Донеччині.

Попри шалені втрати, окупанти продовжують наступ на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Також російські військові намагаються покращити своє тактичне положення на Куп'янському. Що стосується Новопавлівського, Запорізького та Херсонського, то там спостерігається оборона ворога.

Яка ситуація на різних напрямках

Волинський і Поліський. Наразі там суттєвих змін не зафіксували. Як і ознак формування наступальних угруповань ворога.

Сіверський і Слобожанський. Не минулося без обстрілів низки населених пунктів Харківської області. Крім того, ударний БпЛА використали поблизу Олександрівки.

Куп'янський і Лиманський. З артилерії обстріляли кілька населених пунктів на Луганщині.

Бахмутський. Там російські військові обстрілювали населені пункти Донеччини.

Авдіївський напрямок. Під обстріли потрапили Невельське, Мар'їнка, а також Новомихайлівка, що на Донеччині.

Новопавлівський напрямок. Там під обстріл окупантів потрапили Велика Новосілка, Золота Нива та Вугледар Донецької області.

Запорізький і Херсонський. По них били з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Ворог продовжує зазнавати втрат

Як зазначають у Генштабі, 5 січня з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг. Він був з рефрижераторами, заповненими ліквідованими росіянами. Трупи мали б розвести по місцевих моргах для упізнання, а потім – поховання.

Працює над поповненням статистики втрат ворога авіація Сил оборони. Упродовж минулої доби завдали 21 удар по районах скупчення живої сили. Крім того, 3 удари зафіксували по позиціях ЗРК.

Також вдалося збити 3 розвідувальні БпЛА типу "Орлан-10". Нагадаємо, що їх ворог може використовувати також для того, щоб скидати з неба вибухівку.

Якщо говорити про підрозділи ракетних військ і артилерії, то вони також ефективно знищують окупантів. Упродовж минулої доби уразили пункт управління, 5 районів скупчення живої сили та техніки, а також 2 склади з боєприпасами.