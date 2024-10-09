Запеклі бої на Куп'янському та Курахівському напрямках: яка ситуація на фронті

Українські війська продовжують давати потужну відсіч окупантам на фронті. Лише від початку доби було зафіксовано 119 бойових зіткнень.

Росіяни здійснили 3 324 обстріли по позиціях українських військових та населених пунктах. Про це йдеться в оперативному зведенні від Генштабу ЗСУ.

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Де сьогодні росіяни атакували найбільше

Впродовж доби російські війська завдали по території України один ракетний удар, застосувавши три ракети, а також виконали 58 авіаударів, скинувши 104 КАБи. Крім того, було задіяно 694 дрони-камікадзе.

На Харківському напрямку окупанти впродовж доби чотири рази атакували позиції українських військових в районі Вовчанська та Тихого. Населені пункти Цупівка, Липці та Слатине потрапили під бомбурдування.

Росіяни сімнадцять разів штурмували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку поблизу Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки. Станом на 22:00 тривають п'ять боєзіткнень.

18 разі російські загарбники атакували райони населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське, що на Лиманському напрямку. Сили оборони відбили 16 атак ворога. Станом на 22:00 бої тривають поблизу Дружелюбівки та Новосадового.

Сім штурмових дій було зафіксовано в районі Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок на Краматорському напрямку. Ситуація перебуває під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку за підтримки авіації окупанти 11 разів атакували неподалік Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки.

У Генштабі зауважили, що на Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Зокрема, кількість боєзіткнень зросла до 25.

Окупанти продовжують тиснути на позиції українських військових поблизу Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Променя, Лисівки, Сухого Яру та Селидового. Станом на 22:00 Сили оборони зупинили 23 атаки. Найбільше атак – 13 штурмів, окупанти здійснили поблизу Селидового, де два боєзіткнення тривають по цей час.

Втрати росіян на цьому напрямку склали 189 осіб вбитими та пораненими. Також було знищено засоби РЕБ, одну артилерійську систему, два автомобілі, один багі та мотоцикл, пошкоджено одну гармату та бойову броньовану машину.

Найбільше бойових зіткнень різної інтенсивності за сьогодні зафіксували на Курахівському напрямку. Там було зафіксовано 31 спроба захопити позиції українських військових.

Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки.

Також шість разів росіяни штурмували передній край нашої оборони в районах Богоявленки на Времівському напрямку. Силам оборони вдалося зупинити всі атаки. Крім того, окупанти залучали штурмову авіацію – били НАРами по населеному пункту Роздольне.

На Придніпровському напрямку чотири атаки на позиції наших воїнів зазнали невдачі.

В Курській області продовжується операція Сил оборони. За попередньою інформацією, російські війська завдали 7 авіаційних ударів, застосувавши 15 КАБів, та здійснили 165 артилерійських обстрілів по населених пунктах Курщини.