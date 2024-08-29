На Покровському напрямку Росія атакувала 66 разів: карта бойових дій станом на 29 серпня

Триває 918 доба повномасштабної агресії Росії проти України. Вранці 29 серпня Генштаб проінформував, що минулої доби було зафіксовано 195 бойових зіткнень, третина яких – на Покровському напрямку.

Росія завдала три ракетні удари із застосуванням п'яти ракет, а також 79 авіаударів, зокрема, скинула 96 КАБів. Також було здійснено понад 4000 обстрілів, з них 139 з яких із РСЗВ та 1314 дронами-камікадзе.

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Як ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося 2 бойових зіткнення поблизу населених пунктів Липці та Вовчанськ.

Було зіткнення поблизу Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку було 23 бойових зіткнень. Їх ЗСУ відбивали атаки поблизу Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки та Колісниківки.

Росія атакувала поблизу Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ЗСУ зупинили 14 атак в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Макіївки, Невського і Новоєгорівки.

ЗСУ зупинили атаку поблизу Невського: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Силами оборони відбили 5 атак поблизу Білогорівки, Спірного і Верхньокам’янського.

ЗСУ відбили декілька атак поблизу Білогорівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку ЗСУ успішно відбили 11 спроб росіян прорвати нашу оборону біля Григорівки, Іванівського, Білої гори, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Було відбито атаки біля Кліщіївки: дивіться на карті

На Торецькому напрямку 21 раз Росія намагалася просунутися вперед біля населених пунктів Північне, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк та, найактивніше, біля Неліпівки.

Росія атакувала Торецьк: дивіться на карті

На Покровському напрямку ЗСУ відбивали 66 атак, понад половина з них була поблизу Гродівки і Новогродівки.

Росіяни атакували поблизу Гродівки і Новогродівки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російську армію поблизу населених пунктів Українка, Карлівка, Георгіївка, Галицинівка та Костянтинівка. Там росіяни 30 разів намагалися прорвати нашу оборону.

ЗСУ відбивали атаки біля Георгіївки: дивіться на карті

На Времівському напрямку Росія 6 разів хотіла захопити позиції ЗСУ біля Костянтинівки, Водяного та Вугледара Донецької області. Також атакувала з боку Микільського.

Росія атакувала поблизу Вугледара: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили 2 штурми в районах Роботиного і Новоданилівки.

Були штурми поблизу Роботиного: дивіться на карті

На Придніпровському і Гуляйпільському напрямках росіяни наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською областю Росія зберігає військову присутність та проводить розвідувальну діяльність.

ЗСУ продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал російської армії також і під час операції в Курській області.