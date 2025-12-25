Наступальні операції росіян та їхні намагання прорвати оборону ЗСУ: звіт і карти ISW

Кремль і його військо продовжують терор та не покидають наміру захопити території України. Аналітики проаналізували, як змінилася ситуація на фронті протягом останньої доби.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

Яка ситуація на фронті?

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Також окупанти продовжили наступальні дії на півночі Харківської області та на напрямку Великого Бурлука, але не просунулися вперед.

Ворог наступав на Куп'янському напрямку, але не просунувся вперед. Російські війська днями атакували поблизу самого Куп'янська, на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки та на південний схід від Куп'янська поблизу Піщаного та Степової Новоселівки.

Ворожі сили продовжили наступальні операції і на Боровському напрямку, але не просунулися вперед.

Також вони продовжили наступальні операції на Слов'янсько-Лиманському напрямку, але там прогресу не досягли, як і на Сіверському напрямку.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни

Російські війська продовжували наступальні операції на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, але підтвердженого прогресу не досягли.

Окупанти вели наступальні дії в тактичному районі Добропілля, але не просунулися вперед.

Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 грудня, свідчать про те, що ЗСУ нещодавно просунулися в північно-західному Покровську.

Російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку та на Олександрівському напрямку, але не просунулися вперед.

Водночас загарбники просунулися на Гуляйпільському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в південній частині Гуляйполя, а також про те, що російські війська просунулися далі в південній та північно-східній частинах Гуляйполя, ніж раніше оцінював ISW.

Армія Кремля продовжила наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулася вперед, а також вела обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку, але там теж не просунулася вперед.

Ситуація на полі бою: останні новини