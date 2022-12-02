Чергова мобілізації в Криму та фільтрація на окупованій Херсонщині: головне з Генштабу

Українські захисники відбивають атаки окупантів. Тим часом росіяни готують чергові хвилі мобілізації на окупованих територій.

Так, ЗСУ відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар'їнка на Донеччині.

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Зберігається загроза ракетних ударів

За минулу добу росіяни завдали 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей. Також здійснили 30 авіаційних ударів по позиціях наших військ та понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Окремо в Генштабі зазначили, що зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Ситуація по всіх напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка не змінилась, ознак формування наступальних угруповань противника немає. Втім, на полігонах Білорусі продовжується підготовка окремих підрозділів ворога.

обстановка не змінилась, ознак формування наступальних угруповань противника немає. Втім, на полігонах Білорусі продовжується підготовка окремих підрозділів ворога. На Слобожанському напрямку росіяни тримають війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Дворічне та Западне Харківської області.

росіяни тримають війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Дворічне та Западне Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обороняються. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка і Площанка на Луганщині та Новоселівка і Торське Донецької області.

окупанти обороняються. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка і Площанка на Луганщині та Новоселівка і Торське Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали об’єкти в районах населених пунктів Андріївка, Серебрянка, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Північне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Кліщіївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

ворог продовжує наступати. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали об’єкти в районах населених пунктів Андріївка, Серебрянка, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Північне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Кліщіївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення. Вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали райони Авдіївки, Первомайського, Веселого, Красногорівки та Мар’їнки на Донеччині.

окупанти намагаються покращити тактичне положення. Вогневого ураження з танків та артилерії різних типів зазнали райони Авдіївки, Первомайського, Веселого, Красногорівки та Мар’їнки на Донеччині. На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Парасковіївка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар та Павлівка Донецької області.

ворог обороняється. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Парасковіївка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар та Павлівка Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог веде оборонні дії. Вогневого ураження зазнали Нікополь, Кам’янське, Гуляйполе, Дорожнянка, Білогір’я Запорізької області та Ільїнка на Дніпропетровщині.

ворог веде оборонні дії. Вогневого ураження зазнали Нікополь, Кам’янське, Гуляйполе, Дорожнянка, Білогір’я Запорізької області та Ільїнка на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку ворог також в обороні. Артилерійського впливу зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро, зокрема, Качкарівка, Токарівка та Антонівка Херсонської області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя та місто Херсон.

Фільтрація на Херсонщині та мобілізація в Криму

На окупованій частині Херсонської області росіяни посилили фільтраційні заходи. Зокрема, на пропускних пунктах у Генічеську окупанти перевіряють всі автівки, документи та телефони місцевих жителів.

В окупованому Криму співробітники військових комісаріатів готують чергову хвилю мобілізації. Є інформація, що в Керчі звіряють дані військовозобов’язаних осіб на державних підприємствах.

ЗСУ завдають втрат ворогу

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 рази вдарили по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Крім того, за минулу добу українські захисники збили 1 безпілотник типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, район зосередження особового складу та ОВТ, а також 5 інших важливих об’єктів окупантів.

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