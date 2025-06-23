На Донеччині ворог просунувся біля Торецька, Кліщіївки й не тільки: оновлена мапа DeepState
- Аналітики оновили мапу бойових дій увечері 23 червня.
- За даними DeepState, окупанти просунулися біля 5 населених пунктів на Донеччині.
Російські загарбники мали певні успіхи в Донецькій області. Окупанти просунулися на Торецькому й Новопавлівському напрямках.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Яка ситуація на фронті 23 червня: мапа DeepState
DeepState оновили свою мапу бойових дій ввечері 23 червня. За даними аналітиків, ворог просунувся біля Кліщіївки, Дачного, Торецька, Федорівки та Шевченка.
Просування росіян біля Торецька: дивіться на карті
Зауважимо, Кліщіївка входить до Бахмутської міської громади. Окупанти повністю знищили це село.
Ворог просунувся біля Кліщіївки: дивіться на карті
Дачне – селище Торецької міської громади Бахмутського району. Відстань до Торецька становить близько 7 кілометрів.
Просування окупантів біля Дачного: дивіться на карті
Федорівка – це село Комарської сільської громади Волноваського району. До Великої Новосілки близько 17 кілометрів.
Агресор мав певні успіхи біля Федорівки: дивіться на карті
Селище Шевченко входить до Комарської сільської громади Волноваського району. Від нього до Великої Новосілки близько 21 кілометр.
Просування ворога поблизу Шевченка: дивіться на карті