На Донеччині ворог просунувся біля Торецька, Кліщіївки й не тільки: оновлена мапа DeepState

Російські загарбники мали певні успіхи в Донецькій області. Окупанти просунулися на Торецькому й Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка ситуація на фронті 23 червня: мапа DeepState

DeepState оновили свою мапу бойових дій ввечері 23 червня. За даними аналітиків, ворог просунувся біля Кліщіївки, Дачного, Торецька, Федорівки та Шевченка.

Просування росіян біля Торецька: дивіться на карті

Зауважимо, Кліщіївка входить до Бахмутської міської громади. Окупанти повністю знищили це село.

Ворог просунувся біля Кліщіївки: дивіться на карті

Дачне – селище Торецької міської громади Бахмутського району. Відстань до Торецька становить близько 7 кілометрів.

Просування окупантів біля Дачного: дивіться на карті

Федорівка – це село Комарської сільської громади Волноваського району. До Великої Новосілки близько 17 кілометрів.

Агресор мав певні успіхи біля Федорівки: дивіться на карті

Селище Шевченко входить до Комарської сільської громади Волноваського району. Від нього до Великої Новосілки близько 21 кілометр.

Просування ворога поблизу Шевченка: дивіться на карті