Українські захисники просунулися на Покровському напрямку. Також наші воїни мали успіхи в напрямку Великомихайлівки. Російські загарбники ж просунулися в напрямку Лимана.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Яка ситуація на фронті за даними ISW?

У Курській області 29 – 30 липня російські військові продовжили наступальні операції в невизначених районах. Однак жодних підтверджень успіху ворога немає.

На Сумщині 30 липня окупанти продовжили наступальні дії, але успіхів не досягли.

На Харківщині загарбники продовжили наземні атаки на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, втім, не просунулися.

Також окупанти проводили наступальні операції на північний схід від Великого Бурлука поблизу Мілового, але підтвердження просувань немає.

На Луганщині окупанти проводили наступ в напрямку Куп'янська, але без успіху.

Нещодавно російські війська просунулися на північ від Лимана. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 липня, свідчать про те, що окупанти мали певні успіхи на південний захід від Зеленої Долини.

На Донеччині минулої доби 30 липня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулися.

Окупанти продовжили наступальні дії в напрямку Часового Яру, але підтверджень успіхів ворога немає. Не зафіксовано просування агресора й на Торецькому напрямку.

Нещодавно Сили оборони просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 липня, свідчать про те, що українські воїни просунулися в північній Лисівці (на південний схід від Покровська).

Ситуація на фронті / Карти ISW

Російські загарбники продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку. Втім, успіху не мали.

Нещодавно українські захисники просунулися в напрямку Великомихайлівки. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 липня, свідчать про те, що Сили оборони мали успіхи в західній Маліївці Дніпропетровської області (на південний схід від Великомихайлівки).

30 липня окупанти продовжили наступальні операції в Запорізькій області, але підтверджень просування ворога немає. На Херсонському напрямку – також без прогресу.