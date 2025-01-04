Понад 140 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському та Курському напрямках: зведення Генштабу

Від початку доби 4 січня на фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Найгарячішою на сьогодні є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину вечора.

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Яка ситуація на фронті сьогодні, 4 січня

За даними Генштабу за 4 січня противник завдав 31 авіаційного удару, скинувши 48 КАБ, використав для ураження 709 дронів-камікадзе. Ворог також здійснив близько 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворожі сили двічі атакували неподалік Вовчанська та Стариці. Одне боєзіткнення триває досі. Авіаційних ударів зазнали Вовчанські Хутори, Охрімівка та Малі Проходи.

На Куп'янському напрямку противник протягом дня 4 рази намагався просунутися до наших позицій неподалік Загризового та Петропавлівки. Дві атаки противника тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку війська країни-агресорки атакували 16 разів в районах Першотравневого, Надії, Новосергіївки, Макіївки, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Григорівки та Серебрянського лісу. Наші воїни зупинили всі атаки загарбників.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили 9 атак противника в районах Часового Яру, Білої Гори, Кліщіївки та Ступочок.

На Торецькому напрямку загарбники проводили 11 наступальних дій на позиції наших військ в районах Торецька, Диліївки, Кримського та Щербинівки.

Водночас від початку доби ворожі сили 40 разів намагалися вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах Мирного, Тимофіївки, Баранівки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Піщаного, Шевченка, Солоного, Новооленівки, Котлиного та Нововасилівки.

Наші підрозділи відбили 39 атак, одне боєзіткнення триває дотепер. За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 365 осіб вбитими та пораненими, до того ж знищено одну бойову броньовану машину та один автомобіль, крім того, пошкоджено чотири автомобілі та два мотоцикли,

– повідомили в Генштабі.

На Курахівському напрямку противник 16 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Срібного, Петропавлівки, Костянтинополя, Курахового, Костянтинопольського та Дачного, де українські захисники відбили 11 атак, 5 боєзіткнень досі тривають. Авіаудару КАБами зазнали Улакли, Олексіївка та Костянтинопіль. В Генштабі зазначили, що втрати ворога на даному напрямку з початку доби склали 125 окупантів вбитими та пораненими, до того ж знищено дві бойові машини піхоти, два автомобілі, два мотоцикли та одну гармату.

На Времівському напрямку ЗСУ відбили 15 атак противника поблизу Дачного та Янтарного, ще два боєзіткнення тривають дотепер. Ворог завдав авіаційного удару по Темирівці, Розливу, Іскрі та Бурлацькому, скинувши 11 керованих авіаційних бомб.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу ворога просунутися вперед в районі населеного пункту Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, де протягом доби ним було здійснено два невдалих штурми позицій українських воїнів в районах островів Забич та Козацький.

На Курському напрямку українські захисники відбили 30 ворожих атак. Крім того, ворог завдав 9 авіаційних ударів 19 керованими бомбами та здійснив 265 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів,

– повідомили в Генштабі.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках загарбники активних дій не проводили.