Росіяни наступають на кількох напрямках, найбільше атак – під Покровськом: зведення Генштабу
- За минулу добу відбулося 118 бойових зіткнень, окупанти здійснили 83 авіаційні удари та 4231 обстріл.
- На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 42 наступальні дії.
За минулу добу відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники та захисниці спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження бойового потенціалу агресора.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Яка ситуація на фронті сьогодні
Протягом доби 22 квітня російські загарбники завдали 83 авіаційні удари, скинули 170 КАБ. Окрім того, застосували 1159 дронів-камікадзе, здійснили 4231 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.
На Покровському напрямку окупанти здійснили 42 наступальні дії. Найбільша активність ворога – у районах Преображенки, Новоукраїнки, Шевченка, Водяного Другого, Малинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Надіївки, Троїцького, Андріївки, а також у напрямках Новопавлівки, Романівки, Старої Миколаївки, Миролюбівки, Новомиколаївки.
4 боєзіткнення тривають досі. Також окупанти завдали авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Сухий Яр, Зоря, Водяне, Гродівка, Красний Яр, Біляківка, Олексіївка й Новопавлівка.
За попередніми підрахунками, сьогодні (22 квітня – 24 Канал) на цьому напрямку наші воїни ліквідували 118 окупантів та поранили ще 95,
– зазначили в Генштабі.
Також захисники знищили 3 автомобілі, 9 мотоциклів, 2 пункти управління БпЛА, легкоброньований тягач, 12 БпЛА різного типу та 2 термінали супутникового зв'язку. Пошкодили 2 автомобілі, танк і 2 артилерійські системи російських окупантів.
Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться карту
На Харківському напрямку росіяни 4 рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська. Також завдали авіаційного удару по району населеного пункту Липці.
На Куп'янському – наші захисники відбили 2 ворожі атаки районі Загризового та Нової Кругляківки. Ще одне боєзіткнення триває.
На Лиманському напрямку Сили оборони зупинили 7 атак агресора в районах Надії, Новомихайлівки, а також у напрямках Ольгівки, Глущенкового й Новосергіївки. Ще 2 боєзіткнення тривають до цього часу.
На Сіверському – ворог здійснив 3 наступальні дії в районах Григорівки та Верхньокам'янського.
На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 3 спроби російських загарбників просунутися вперед у районах Ступочок, Білої Гори та в бік Майського.
На Торецькому – окупанти 13 разів штурмували позиції українських захисників у районах Дачного, Дружби, Торецька та в напрямку Щербинівки. У Генштабі наголосили, що Сили оборони стійко стримують натиск і відбили всі штурми агресора.
На Новопавлівському напрямку наші воїни зупинили 15 атак окупантів поблизу Костянтинополя, Привільного, Новосілки та в бік Олексіївки й Одрадного. Агресор завдав авіаційного удару по населеному пункту Багатир.
На Гуляйпільському – противник двічі атакував у бік Новополя. Наші захисники успішно відбили спроби просунутися вперед. Під ворожими авіаційними ударами були віаційних ударів зазнали населені пункти Гуляйполе, Новодарівка та Новопіль.
На Оріхівському напрямку ворог провів 4 наступальні дії поблизу Малих Щербаків, Степового та П'ятихаток. Одне боєзіткнення ще триває. Також росіяни завдали авіаційних ударів по Лобковому, Кам'янському, Степногірську та Запоріжжі.
На Придніпровському – наступальних дій окупанти не проводили. Завдали авіаудару некерованими ракетами в районі Іванівки.
На Курському напрямку відбулося 21 боєзіткнення. Агресор завдав 17 авіаційних ударів, скинувши 46 керованих бомб по населених пунктах і позиціях Сил оборони. Окрім того, росіяни здійснили 290 артилерійських обстрілів, зокрема, 5 — із реактивних систем залпового вогню.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Генштаб ЗСУ відзначив воїнів 31-ї окремої механізованої бригади, 79-го прикордонного загону Держприкордонслужби – Херсон, 105-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно протистоять противнику.