ЗСУ вдарили по важливих військових об'єктах російських окупантів: яка ситуація на фронті

Українські військові відбили атаки російських окупантів біля 7 населених пунктів. Крім того, вони понищили велику кількість техніки й особового складу ворога.

Станом на 6 годину ранку 27 жовтня росіяни не припиняють вести наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямку. Вони прагнуть захопити ці території України.

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Атаки ворога провалилися біля Білогорівки Луганської області та Бахмута, Іванграда, Соледара, Майорська, Красногорівки і Мар'їнки Донецької області.

Окупанти обстрілюють населені пункти України

Росіяни обстрілюють позиції Збройних Сил України вздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційне обладнання позицій на лівому березі річки Дніпро й активно ведуть повітряну розвідку.

Лише за добу окупанти завдали 18 авіаційних та 4 ракетні удари, а також здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під удар потрапили населені пункти на різних напрямках, адже ворог гатить по цивільній інфраструктурі.

На окуповану територію Запорізької області продовжують прибувати росіяни, яких лише тиждень тому мобілізували. Ясна річ, у них нема ніякої мотивації та бажання брати участь у війні. Отож вже фіксують випадки дезертирства.

Росіяни вербують зеків-вбивць

У російському місті Ульяновськ представники приватних військових компаній вербують ув'язнених у виправних колоніях. Більшість осіб, які погоджуються воювати в Україні, відбувають покарання за вбивства, зґвалтування та збут наркотичних речовин.

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Як ЗСУ нищать ворога

У Генштабі підтвердили результати удару по ворогу 25 жовтня у Бериславі на Херсонщині. Там ЗСУ накрили своїм вогнем склад російських боєприпасів та скупчення техніки й особового складу.

24 – 25 жовтня до лікарні в Голубівці на Луганщині доставили близько 100 поранених окупантів. Аби їх рятувати, з Кадіївки на підмогу місцевим медикам прибули декілька хірургічних бригад.

Українська авіація за добу завдала по ворогу 5 ударів. Були влучання в скупчення ворога, 3 опорних пункти та ЗРК. Сили ППО збили гелікоптер Ка-52, ракету Х-59 та 17 ударних БпЛА окупантів. Водночас ракетні війська та артилерії пошкодили 4 пункти управління, 8 районів зосередження загарбників, 3 склади з боєприпасами та 6 інших важливих ворожих військових об'єктів.

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