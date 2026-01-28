Росіяни просунулися на Донеччині, але відступили на Півдні: огляд фронту від ISW

Спроби окупантів захопити українські території тривають. За оцінками аналітиків, упродовж 26 – 27 січня російські війська продовжували наступальні дії на більшості ділянок фронту, однак істотних проривів зафіксовано небагато.

Натомість Росія намагається створити так звані "буферні зони" вздовж кордону з Україною. Дані про поточну ситуацію на різних відтинках фронту російсько-української війни наводять в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Де просунулися росіяни і як відбиваються ЗСУ?

Атаки тривали в Сумській і Курській областях, а також на півночі Харківщини, зокрема поблизу Вовчанська та Великого Бурлука, але підтверджених просувань не зафіксовано. Водночас російські джерела повідомляють про проблеми з укомплектуванням і забезпеченням підрозділів, зокрема нестачу дронів і низький моральний стан.

Бої тривали навколо Куп'янська та на схід і південний схід від міста. Українські сили утримують позиції, а подекуди контратакують. Російські заяви про просування залишаються непідтвердженими.

На Слов'янському напрямку російські війська мали обмежене просування – підтверджено захоплення Хромівки та просування в районі Никифорівки. Інтенсивні бої тривають поблизу Лимана, Сіверська, Часового Яру та Костянтинівки.

У районі Костянтинівки й Дружківки зафіксовані незначні тактичні зрушення росіян, але загальна лінія фронту залишається стабільною. У самому місті, за даними української сторони, досі перебуває близько 2 тисяч цивільних.

Російські війська посилили тиск і, за оцінками аналітиків, змогли закріпитися на окремих позиціях. Водночас українські сили зберігають контроль над частиною північних районів Покровська та Мирнограда і відбивають спроби оточення. Росія активно застосовує FPV-дрони, зокрема на оптоволокні.

У Запорізькій області російські війська проводили атаки поблизу Оріхова та Гуляйполя, але підтверджених успіхів не досягли. У Херсонському напрямку атаки були обмеженими.

Зі свого боку українська розвідка повідомляє, що російські підрозділи залишили позиції на одному з островів у дельті Дніпра через тиск ЗСУ та низьку мотивацію.

