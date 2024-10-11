Ворог тисне біля Торецька й інтенсивно атакує на Покровському напрямку: огляд ситуації на фронті

Окупаційні війська продовжують регулярні штурми на позиції Сил оборони. Водночас найгарячішими залишаються одразу декілька напрямків.

З початку доби відбулося понад 140 бойових зіткнень. Найбільше боєзіткнень станом на вечір 11 жовтня відбулося на Курахівському напрямку, про що повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 146 бойових зіткнень, противник завдав 59 авіаційних ударів, зокрема, задіяв 88 КАБ, та 602 удари дронами-камікадзе, здійснив більше 3700 обстрілів позицій наших військ,

– ідеться в повідомленні.