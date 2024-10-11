Ворог тисне біля Торецька й інтенсивно атакує на Покровському напрямку: огляд ситуації на фронті
Джерело:Генштаб ЗСУ
Окупаційні війська продовжують регулярні штурми на позиції Сил оборони. Водночас найгарячішими залишаються одразу декілька напрямків.
З початку доби відбулося понад 140 бойових зіткнень. Найбільше боєзіткнень станом на вечір 11 жовтня відбулося на Курахівському напрямку, про що повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Яка ситуація на фронті
За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
З початку доби відбулося 146 бойових зіткнень, противник завдав 59 авіаційних ударів, зокрема, задіяв 88 КАБ, та 602 удари дронами-камікадзе, здійснив більше 3700 обстрілів позицій наших військ,
– ідеться в повідомленні.
- На Харківському напрямку російські окупанти один раз безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районі Тихого.
- На Куп’янському напрямку 21 раз ворог атакував наші укріплення на поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Кучерівки, Синьківки, Кругляківки та Піщаного. На цей час тривають 9 боєзіткнень у районах Степової Новоселівки, Кругляківки, Петропавлівки та Колісниківки.
- На Лиманському напрямку 7 атак ворога на даний час відбивають українські воїни поблизу Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Зарічного. 12 штурмових дій ворога протягом дня було зупинено неподалік Макіївки, Новосадового, Невського, Білогорівки та Катеринівки.
- На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив, але завдав авіаційного удару по Ясногорівці.
- На Краматорському напрямку завершились невдачею 5 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Калинівки, Часового Яру, Іванівського та Ступочок. Досі триває два боєзіткнення.
- На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 13 разів штурмували у районі Торецька. Продовжуються бойові дії у семи локаціях – ворог тисне, намагаючись просунутись у районі Торецька.
- На Покровському напрямку ворог інтенсивно атакує. Впродовж дня, загалом, здійснив 19 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Селидового, Мирнограду та Лисівки.
- На Курахівському напрямку станом на 22 годину вечора нараховується 32 бойових зіткнення. Терористи, за підтримки авіації, намагалися просунутися в районах Новоселидівки, Максимільянівки, Ізмайлівки, Гірника, Зоряного, Курахового, Желанного Другого, Цукуриного, Курахівки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки та Водяного. Два боєзіткнення ще триває.
- На Времівському напрямку протягом дня відбито 8 атак ворожих підрозділів в районах населених пунктів Богоявленка, Золота Нива, Рівнопіль, Новоукраїнське, точиться сім боїв в районах Новодарівки, Левадного та Ольгівського. Під час наступальних дій противник активно застосовував авіацію.
- На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках, противник наступальних дій не проводив.
- На Придніпровському напрямку 3 ворожі штурми зазнали невдачі.