На Харківському напрямку зменшилася інтенсивність штурмів, але ворог не шкодує живої сили
- На Харківському напрямку зменшилася інтенсивність російських штурмів. Окупанти намагаються берегти техніку, однак, не жаліють особовий склад.
- Російські загарбники намагаються маневрувати, аби просуватися. Сили оборони завдають ворогу втрат.
На Харківському напрямку зменшилася інтенсивність ворожих штурмів. Агресор намагається зберегти техніку, однак, не шкодує свій особовий склад і намагається просуватися.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ОТУ "Харків" Євгенія Романова в ефірі Київ24.
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Яка ситуація на Харківському напрямку сьогодні
Романов зауважив, окупанти зрозуміли, що на цьому напрямку буде дуже складно сконцентрувати свої зусилля. Тож намагаються маневрувати своїми силами й засобами, аби просуватися далі.
Під кожну задачу вони формують певний контингент, якого зазвичай не шкодують. Це штурми з використанням бронетехніки, або навіть звичайних автомобілів чи вантажівок. Людей вони не шкодують. Техніку намагаються берегти,
– наголосив речник ОТУ "Харків".
Також розповів, нещодавно агресор намагався прорватися на 4 БМП. Однак, наші захисники знищили ворожу техніку й близько 30 окупантів.
За позаминулу добу зафіксовано 356 разів обстрілів позицій українських захисників.
Ворог поніс втрати. 22 ліквідованих окупанти. Санітарні втрати склали 35 російських загарбників. 2 вдалося взяти в полон,
– зазначив Романов.
За словами речника, інтенсивність штурмів на Харківському напрямку зменшилася. Однак, Росія не шкодує живої сили та продовжує наступальні дії. Загалом ситуація стабільна й контрольована.