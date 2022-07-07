Вороги обстріляли кілька районів Харкова, в які раніше не прилітало, – мер про наслідки атак

російські окупанти продовжують обстрілювати Харків. Це відбувається у різний час. Ніч на 6 липня була дуже неспокійною.

Ігор Терехов – мер Харкова – в ефірі телемарафону розповів, що внаслідок обстрілів зруйновано декілька будівель. У місті ліквідовують наслідки нічних обстрілів, повідомляє 24 канал.

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Терехов розповів, що ворог обстріляв райони, у які раніше не "прилітало". Дуже великі руйнування у районах, які перебували під тотальним бомбардуванням. Географія обстрілів – непередбачувана. Особливо ворог активізується у нічний час.

російські окупанти намагаються деморалізувати місто. Однак нічого у ворога не вийде. Харків'яни – об'єднані й тримаються. Дії росіян викликають у місцевих жителів лише здорову лють.

Терехов наголосив: він впевнений у ЗСУ. Україна – обов'язково переможе. Харків'яни вірять у це.

Людей просять не ігнорувати тривогу

Українців попереджають, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно терміново йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не повідомлять про відбій. Дуже важливо показувати дітям правильний приклад, як поводитися під час повітряної тривоги.

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