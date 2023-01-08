Абсолютного контролю ще немає ні в кого, – Гуменюк про ситуацію на Кінбурнській косі й островах

Українські військові продовжують звільняти території своєї країни від ворога. Відомо, якою, станом на ранок 8 січня, є ситуація на Кінбурнській косі й островах.

Актуальною інформацією поділилася речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону. Вона зазначила, що жодна зі сторін не має абсолютного контролю над островами.

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Ворог уже не почувається у безпеці

За словами Наталії Гуменюк, ситуація складна. Зокрема тому, що погода не сприяє легкому завершенню операції зі звільнення тієї ж Кінбурнської коси.

Щодо неї, то там зберігається присутність російських військ. Крім того, окупанти не припиняють атакувати протилежний берег. Бойова робота триває також і на островах.

І контролю абсолютно немає ще у жодної зі сторін. Це і є лінія розмежування наразі, лінія фронту. Там, де ідуть бої,

– наголосила вона.

Водночас Гуменюк зауважила, що наші військові продовжують роботу зі знищення бойових потужностей ворога. Мовиться про ліквідацію у тилових районах. Задля справедливості слід розуміти, що поняття тилу та глибокого тилу вже відсутнє. Практично по всьому Лівому берегу ведеться бойова робота. Тож окупанти аж ніяк не почуваються у безпеці.

Що потрібно для контрнаступу

На це питання відповів радник глави ОП Михайло Подоляк. Він наголосив, що після цього росіяни буквально втікатимуть з території України. Воно й не дивно, адже у них буде цілком природне бажання врятуватися.

У нашій державі не використовують методи Кремля. Навпаки, Україна прагне мінімізувати втрати під час проведення контрнаступу. Для цього нам необхідна:

бронетехніка у великій кількості – 500 – 700 танків і бронетранспортерів задля швидкого пересування окупованими територіями;

ракети певної дальності бодай 100+ кілометрів, а краще – усі 200+.

Таким чином ми дуже швидко знищимо залишки логістичної інфраструктури росіян, завдяки яким вони й воюють. Також ми знищимо все, що дозволяє Росії вбивати наших військових. Ворог буде деморалізований остаточно і буде тікати з нашої території,

– вважає він.

Якщо ми вже заговорили про втрати ворога, то станом на ранок 8 січня вдалося ліквідувати 111 тисяч 170 російських бійців. З них на той світ за минулу добу відправили 430 солдатів. Зауважимо, що це число щоденно росте шаленими темпами.