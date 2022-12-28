Кремінну покинули навіть росіяни-заробітчани, – Гайдай про шляхи, які відкриє звільнення міста

Упродовж останніх днів усе частіше з'являються новини з Кремінної. Ще складно прогнозувати, коли її вдасться звільнити, але вже є низка сигналів, які свідчать, що скоро це відбудеться.

Про це також заявив в ефірі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зауважив, що військове керівництво окупантів уже перебралося з Кремінної до сусідніх населених пунктів. Але і це ще не все.

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Колаборанти знають, звільнення незабаром

За словами Гайдая, з Кремінної виїхали до Росії медики та ремонтні бригади, які, власне, приїжджали з країни-агресорки. Тож свої роботи вони згорнули. Коли колаборантів місцеве населення запитувало, чи буде відновлення робіт, то отримувало лаконічну відповідь. Мовляв, скоро у місто прийдуть ЗСУ і все доремонтують.

Що впливає на звільнення Луганщини

Як зазначив глава ОВА, на це впливає ландшафт області. У ній не так уже й багато великих міст. Та й ті, ледь не повністю зруйновані. До прикладу, той же Сєвєродонецьк. Він уже не може бути великою оборонною базою для ворога. Тож щойно вдасться вибити ворога з тих же Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного, далі піде відносно сільська місцевість, в якій "довго триматися" ворогові не вдасться.

Що буде після звільнення Кремінної

Тут, за словами Гайдая, є кілька варіантів. Мовиться про просування до Старобільська. Він став головним логістичним центром Луганщини. Або ж рухатися до Бахмута, щоб допомогти іншим підрозділам утримувати місто. Також йти на Рубіжне та Сєвєродонецьк. Це рішення може "розколоти" угруповання ворога на цьому напрямку.

Росіяни тримаються за Кремінну до останнього