Українські сили все ще в Суджі, про повний вихід із Курщини не йдеться, – ЗМІ

Українські військові перегруповуються в Курській області Росії, зокрема в районі Суджі, але повністю не залишають регіон. Деякі підрозділи відтягуються на позиції, які розташовані ближче до кордону.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".

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Яка ситуація на Курщині

За інформацією видання, частина українських підрозділів, зокрема десантно-штурмових військ, все ще залишається на території Курщини і відтягується ближче до російсько-українського кордону, однак про повний вихід з регіону не йдеться.

Крім того, за словами співрозмовників видання, які працюють на Курському напрямку, станом на 12 годину українські військові все ще перебували у Суджі. Підтверджень про повний вихід підрозділів ЗСУ з Суджі немає.

Також, станом на 12 березня, українські військові на Курщині не перебувають в оточенні, однак ситуація доволі напружена, адже багато що залежить від можливості втримати дорогу, якою пересувається особовий склад.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський також повідомляв про те, що підрозділи ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання в Курській області. Він також додав, що впродовж наступних днів Росі буде "підіймати градус" не лише на Курщині.