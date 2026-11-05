Після режиму тиші в Олешках Росія вбила колишнього директора школи Костянтина Мельника

Після завершення режиму тиші в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині російські війська поновили "сафарі" на цивільних. Однією із жертв ворога став колишній директор місцевої школи Костянтин Мельник.

Про це повідомила начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко в інтерв'ю "Укрінформу".

Що відомо про нові злочини Росії в Олешках?

За її словами, після завершення гуманітарної місії українська влада продовжує отримувати повідомлення про загиблих через російські обстріли.

Нам повідомили, що через атаку дрона загинув колишній директор школи Костянтин Михайлович Мельник. Там, у громаді, продовжують відбуватися страшні події,

– розповіла глава МВА.

Вона також вказла на проблеми з гуманітарною допомогою, яку доправили до міста під час місії. Деякі жителі повідомляють, що отримали лише невеликі продуктові набори, яких не вистачить навіть на тиждень.

Крім того, частина мешканців Олешків не змогла евакуюватися. Деякі люди не знали про можливість виїзду, оскільки переховувалися в підвалах і не мали зв'язку.

Попри режим тиші, люди не могли повірити, що обстріли припинилися, і зрозуміти, що відбувається навколо.

Частину маломобільних людей не доставили до пункту збору біля лікарні. Вони чекали, що за ними приїдуть росіяни.

Інші відмовлялися виїжджати через страх перед фільтрацією.

Навіть ті, хто наважився залишити місто, боялися, що дорога може стати для них останньою. Однак залишатися в окупації також було небезпечно, тому вони ризикнули.

Під час евакуації автобуси також забрали людей, які чекали колону на трасі. Водночас деякі жінки не дочекалися колони й пішли, помилково вирішивши, що автобуси вже проїхали.

Перемир'я в Олешках: що відомо

23 жовтня Білий дім повідомив про домовленість щодо тимчасового перемир'я в районі окупованих Олешок на Херсонщині. Посередницею виступила перша леді США Меланія Трамп.

Метою було забезпечити доставку гуманітарної допомоги та евакуацію мирних жителів.

Режим тиші запровадили 27 жовтня, а завершили 1 листопада.

За цей час вдалося евакуювати майже 800 людей.

Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, російські війська використали паузу для ротації підрозділів, укріплення позицій і посилення логістики.