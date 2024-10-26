Помираєш, але вчиш статут: як окупанти поводяться з підлеглими на островах Херсонщини

У російських загарбників серйозні проблеми на островах Херсонщини. Ротації немає, тож або смерть, або дезертирство. Один з окупантів поскаржиться, що командир змушує вивчити обов'язки матроса.

Про це повідомили джерела 24 Каналу. Зауважили, це як покарання, – помираєш на островах, але вчиш статут.

Дивіться також "Тонуть у Дніпрі або під вогнем ЗСУ": окупанти зазнають втрат на Херсонщині

Або смерть, або дезертирство

Російський військовослужбовець Максим Іванов попросив маму зателефонувати в прокуратуру і поскаржитися, що командир вимагає вивчити обов'язки матроса.

Окупант є штурмовиком, служить у 2-му батальйоні 80-ї бригади. Уточнив, перебуває біля Херсона, поруч з Дніпром на Косі, поруч з островами.

Згодом жінка повідомила, що телефонувала слідчому прокуратури й пояснила ситуацію. Попросила провести перевірку щодо командного складу.

У розмові зі слідчим мати Іванова згадала, що в бригаді, де перебуває її син, стався вже не один випадок дезертирства. Втім, слідчий сказав, аби окупант подзвонив самостійно.

Російський загарбник поскаржився, зв'язку практично немає, втім, зазначив, що постарається зателефонувати.

Зауважимо, йдеться про 80-ту окрему мотострілецьку бригаду Росії. Її спостережні пункти розміщені на островах у Херсонської області. Там окупанти помирають. Ротації немає, тож або смерть, або дезертирство.

Командир примушує вчити обов'язки солдата-матроса, адже в підрозділі є дезертири. Це як покарання, – ти помираєш на островах, але вчиш статут, зауважили наші джерела.

До речі, російські загарбники не можуть вижити на цих островах. По них потужно працюють українська артилерія та дрони. Окрім того, в окупантів величезні проблеми з логістикою. Їжу та боєкомплект їм доставляють дронами. Втім, усього настільки мало, що російські військові їдять жаб і очерет.

Українські захисники мінують водойму, скидають морські міни.