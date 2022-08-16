14 авіаатак виявилися безрезультатними: головне про бої на Півдні 15 серпня

Українські захисники та захисниці щодня наближають нашу перемогу. Вони безупинну відкидають російського ворога на усіх бойових напрямках.

Головне про бої на Півдні 15 серпня

Зокрема, Збройні Сили України виконують успішні операції на Півдні країни. Так, згідно з інформацією оперативного командування "Південь", за добу 15 серпня 14 авіаатак противника виявилися безрезультатними.

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У відомстві підкреслили, що обстановка в операційній зоні на Південнобузькому напрямі стабільно складна, але контрольована.

Окупанти продовжують вести бойові дії по займаному рубежу оборони, але при цьому суттєвих змін не відбулося.

Впродовж дня за підтримки артилерій та авіації росіяни намагалися провести штурмові дії для покращення свого тактичного положення в напрямку Новогригорівки та Білогірки.

Оскільки ЗСУ виконують свою роботу бездоганно на суходолі, й не дають окупантам шансу на успіх, ворог продовжує застосовувати авіацію по українських позиціях. Однак і тут не вийшло – 14 авіаатак виявились безрезультатними.

Також в ОК "Південь" повідомили, що російська армія продовжує обстрілювати населені пункти в тилових районах, зокрема, вдарила "Ураганом" по Великій Костромці й Миколаєву, а з важкої артилерії типу "Піон" обстріляла Марганець. На щастя, обійшлося без жертв.

Втрати ворога на Півдні:

23 окупанти;

152-міліметрова гармата-гаубиця;

7 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

ворожий пункт постачання боєприпасів в Сухому Ставку.

Крім того, наші воїни зуміли уразити 2 опорні пункти та 2 райони зосередження озброєння і техніки ворогів в районах Новопетрівки та Максимівки. При цьому втрати ворога ще уточнюються.

Водночас у Чорному морі через штормову погоду корабельне угруповання ворожих сил укривається вздовж узбережжя Кримського півострова в напрямку Новоросійська. На бойовому чергуванні залишено 2 ракетні носії з 16 "Калібрами" – всі вони готові до застосування.

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